Мышь A4Tech OP-760 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%470 руб. 710 руб.
В наличии
Код товара: 255989
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
470 руб. -34%
710 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
100
Описание товара Мышь A4Tech OP-760 черный
Проводная мышь, которая отлично подойдет для работы дома или в офисе. Модель имеет симметричную форму корпуса и подойдет как для левой, так и правой руки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 450 руб. 770 руб.113 руб. в СплитМышь Oklick 545MW Black-Red USB
-
В наличииЦена 450 руб. 840 руб.113 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-365 красный
-
В наличииЦена 450 руб. 630 руб.113 руб. в СплитМышь Oklick 147M черный (MW-2001)
-
В наличииЦена 450 руб. 780 руб.113 руб. в СплитМышь Acer OMR131 Black ZL.MCEEE.01E
-
В наличииЦена 450 руб. 840 руб.113 руб. в СплитМышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F
-
В наличииЦена 460 руб. 680 руб.115 руб. в СплитМышь Gembird MUSW-221-Y
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитМышь Acer OMR032 (ZL.MCEEE.009) черный/красный
-
В наличииЦена 460 руб. 840 руб.115 руб. в СплитМышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный
-
В наличииЦена 460 руб. 740 руб.115 руб. в СплитМышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная
-
В наличииЦена 460 руб. 720 руб.115 руб. в СплитМышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V)
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитМышь Defender WAVE MM-995 GREY (52993)
-
В наличииЦена 470 руб. 640 руб.118 руб. в СплитМышь Oklick 615MW Black-Silver USB
Проводная мышь, которая отлично подойдет для работы дома или в офисе. Модель имеет симметричную форму корпуса и подойдет как для левой, так и правой руки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь A4Tech OP-760 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 470 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь A4Tech OP-760 черный