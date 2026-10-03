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Мышь A4Tech OP-760 черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech OP-760 черный

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Мышь A4Tech OP-760 черный - фото 1
Мышь A4Tech OP-760 черный - фото 2
Мышь A4Tech OP-760 черный - фото 3
Мышь A4Tech OP-760 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь A4Tech OP-760 черный - фото 1
  • Мышь A4Tech OP-760 черный - фото 2
  • Мышь A4Tech OP-760 черный - фото 3
  • Мышь A4Tech OP-760 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
470 руб.  710 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 255989
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь A4Tech OP-760 черный
470 руб. -34%
710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь A4Tech OP-760 черный

Проводная мышь, которая отлично подойдет для работы дома или в офисе. Модель имеет симметричную форму корпуса и подойдет как для левой, так и правой руки.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech OP-760 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Проводная мышь, которая отлично подойдет для работы дома или в офисе. Модель имеет симметричную форму корпуса и подойдет как для левой, так и правой руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech OP-760 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 470 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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