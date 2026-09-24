Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%500 руб. 710 руб.
В наличии
Код товара: 654305
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
500 руб. -30%
710 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
100
Описание товара Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992
Симметричная беспроводная мышь Defender Wave MM-995 с высокой чувствительностью и стильным корпусом. Надежная и простая в использовании, она идеально подходит для домашнего и офисного использования.
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Симметричная беспроводная мышь Defender Wave MM-995 с высокой чувствительностью и стильным корпусом. Надежная и простая в использовании, она идеально подходит для домашнего и офисного использования.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - стоимость товара 500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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