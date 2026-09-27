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Мышь Defender MB-345 Black купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender MB-345 Black

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Мышь Defender MB-345 Black - фото 1
Мышь Defender MB-345 Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender MB-345 Black - фото 1
  • Мышь Defender MB-345 Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
490 руб.  670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294002
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х10
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Defender MB-345 Black

Мышь беспроводная Defender MB-345 обладает эргономичной формой корпуса, что обеспечивает комфортную работу с ней в течение длительного времени. Матовый пластик, из которого сделана мышь, исключает соскальзывание руки с ее корпуса. А боковые крылья-подставки предполагают удобное расположение пальцев. Подключается мышь через интерфейс USB и стабильно работает в радиусе 10 метров от источника сигнала.

Отзывы о товаре Мышь Defender MB-345 Black




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Defender MB-345 обладает эргономичной формой корпуса, что обеспечивает комфортную работу с ней в течение длительного времени. Матовый пластик, из которого сделана мышь, исключает соскальзывание руки с ее корпуса. А боковые крылья-подставки предполагают удобное расположение пальцев. Подключается мышь через интерфейс USB и стабильно работает в радиусе 10 метров от источника сигнала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender MB-345 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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