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Мышь Defender MM-275 Red купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender MM-275 Red

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Мышь Defender MM-275 Red - фото 1
Мышь Defender MM-275 Red - фото 2
Мышь Defender MM-275 Red - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender MM-275 Red - фото 1
  • Мышь Defender MM-275 Red - фото 2
  • Мышь Defender MM-275 Red - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
480 руб.  820 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294001
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Defender MM-275 Red
480 руб. -41%
820 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х10
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Defender MM-275 Red

Мышь беспроводная Defender MM-275 представляет собой функциональный аксессуар, который предназначен для работы с компьютером. Светодиодный датчик устройства гарантирует плавное и, при этом, быстрое позиционирование курсора, что позволяет комфортно пользоваться манипулятором. Defender Accura MM-275 предусматривает 6 кнопок, среди которых помимо кнопки, переключающей разрешение, кнопка прокрутки впередназад.

Отзывы о товаре Мышь Defender MM-275 Red




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Defender MM-275 представляет собой функциональный аксессуар, который предназначен для работы с компьютером. Светодиодный датчик устройства гарантирует плавное и, при этом, быстрое позиционирование курсора, что позволяет комфортно пользоваться манипулятором. Defender Accura MM-275 предусматривает 6 кнопок, среди которых помимо кнопки, переключающей разрешение, кнопка прокрутки впередназад.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender MM-275 Red - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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