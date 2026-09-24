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Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F

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Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F - фото 1
Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F - фото 2
Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F - фото 3
Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F - фото 4
Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F - фото 5
Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F - фото 6
Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F - фото 7
Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Цвет
синий
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F - фото 1
  • Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F - фото 2
  • Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F - фото 3
  • Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F - фото 4
  • Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F - фото 5
  • Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F - фото 6
  • Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F - фото 7
  • Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
460 руб.  840 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654277
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F
460 руб. -45%
840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Цвет
синий
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
240

Описание товара Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F

Мышь Acer представляет собой идеальное сочетание функциональности и современного дизайна. Эта беспроводная мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора на экране. Благодаря интерфейсу радиоканала, мышь гарантирует надежное подключение к вашему устройству без лишних проводов, а радиус действия беспроводной связи до 10 метров дает свободу перемещения в пространстве, не беспокоясь о потере сигнала. Эргономичная форма мыши обеспечивает комфортное использование в течение долгих часов, а стильный внешний вид станет отличным дополнением к вашему рабочему столу. Мышь Acer идеально подходит как для повседневного использования, так и для более интенсивных задач, обеспечивая стабильную производительность и удобство работы.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Цвет
синий
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer представляет собой идеальное сочетание функциональности и современного дизайна. Эта беспроводная мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора на экране. Благодаря интерфейсу радиоканала, мышь гарантирует надежное подключение к вашему устройству без лишних проводов, а радиус действия беспроводной связи до 10 метров дает свободу перемещения в пространстве, не беспокоясь о потере сигнала. Эргономичная форма мыши обеспечивает комфортное использование в течение долгих часов, а стильный внешний вид станет отличным дополнением к вашему рабочему столу. Мышь Acer идеально подходит как для повседневного использования, так и для более интенсивных задач, обеспечивая стабильную производительность и удобство работы.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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