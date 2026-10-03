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Мышь Oklick 545MW Black-Red USB купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 545MW Black-Red USB

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Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 1
Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 2
Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 3
Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 4
Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 5
Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 6
Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 7
Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 8
Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 9
Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 10
Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 1
  • Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 2
  • Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 3
  • Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 4
  • Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 5
  • Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 6
  • Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 7
  • Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 8
  • Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 9
  • Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 10
  • Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
450 руб.  770 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 155532
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Oklick 545MW Black-Red USB
450 руб. -42%
770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
69x34x104
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
130

Описание товара Мышь Oklick 545MW Black-Red USB

Мышь беспроводная Oklick 545MW подойдет для подключения к стационарным и мобильным компьютерам. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 м: мышь будет удобно использовать везде: дома, на отдыхе или на работе. Манипулятор изготовлен из матового пластика. В верхней части корпуса мыши расположена кнопка, используемая для переключения режимов работы оптического датчика. Мышь может работать в 3 режимах: 800, 1200, 1600 dpi.Корпус мыши имеет симметричную форму. Благодаря этой особенности модель подходит как левшам, так и правшам. Для подключения приемника беспроводного сигнала используется порт USB. Беспроводной ресивер крайне компактен: его использование не доставит вам неудобств даже в случае, если вы эксплуатируете ультрабук.Для питания мыши Oklick 545MW используется батарейка широко распространенного типа AA. Допускается использование аккумуляторов этого же форм-фактора. Мышь очень надежна: ресурс ее кнопок составляет 3000000 нажатий. Габаритные размеры манипулятора составляют 69x34x104 мм. Масса мыши равна 58 г.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 545MW Black-Red USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
69x34x104
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Oklick 545MW подойдет для подключения к стационарным и мобильным компьютерам. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 м: мышь будет удобно использовать везде: дома, на отдыхе или на работе. Манипулятор изготовлен из матового пластика. В верхней части корпуса мыши расположена кнопка, используемая для переключения режимов работы оптического датчика. Мышь может работать в 3 режимах: 800, 1200, 1600 dpi.Корпус мыши имеет симметричную форму. Благодаря этой особенности модель подходит как левшам, так и правшам. Для подключения приемника беспроводного сигнала используется порт USB. Беспроводной ресивер крайне компактен: его использование не доставит вам неудобств даже в случае, если вы эксплуатируете ультрабук.Для питания мыши Oklick 545MW используется батарейка широко распространенного типа AA. Допускается использование аккумуляторов этого же форм-фактора. Мышь очень надежна: ресурс ее кнопок составляет 3000000 нажатий. Габаритные размеры манипулятора составляют 69x34x104 мм. Масса мыши равна 58 г.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Oklick 545MW Black-Red USB - купить по цене 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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