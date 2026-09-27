Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный
Acer OMW020 это удобная в использовании, чувствительная и надёжная в работе проводная оптическая мышь с помощью которой вы легко сможете управлять работой компьютера. Универсальность Купить мышку можно не только для ПК. Девайс подключается как к компьютеру, так и к ноутбуку с помощью интерфейса USB, что обеспечивает стабильность связи и высокую скорость взаимодействия. Питание мыши осуществляется непосредственно от USB. Чуткость управления Разрешение используемого в конструкции девайса сенсора составляет 1600 dpi. Благодаря этому мышка чутко реагирует на команды пользователя и может использоваться для решения различных задач. Acer OMW020 отлично подойдёт как для работы с офисными программами и приложениями, так и для игры в самые требовательные шутеры, бродилки и стрелялки. Продуманность конструкции Корпус мыши изготовлен из качественного пластика окрашенного в черный цвет. Конструкция девайса продумана до мелочей и создана таким образом, чтобы обеспечить пользователю удобный охват ладонью руки и высокий уровень комфорта при использовании. Для отдачи команд в конструкции Acer OMW020 предусмотрены стандартные клавиши и колесо прокрутки. Совместимость Девайс совместим с наиболее распространёнными операционными системами и при его подключении не требуется установка дополнительных драйверов.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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