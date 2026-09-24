Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse White USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
В наличии
Код товара: 656537
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
440 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х8
Вес, г.
80
Описание товара Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse White USB
Мышь Sven RX-425W Wireless (белый); Максимальное разрешение сенсора: 1600 dpi; Тип сенсора мыши: оптический светодиодный; Тип клавиш мыши: механические; Тип подключения: беспроводной (радиоканал); Тип мыши: полноразмерная
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
Теги товара: Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 420 руб. 770 руб.105 руб. в СплитМышь Acer OMW010 (ZL.MCEEE.001) черный
-
В наличииЦена 420 руб. 670 руб.105 руб. в СплитМышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-40...
-
В наличииЦена 420 руб. 850 руб.105 руб. в СплитМышь Defender Touch MM-997 черн (52997)
-
В наличииЦена 420 руб. 960 руб.105 руб. в СплитМышь Sven RX-220W SV-016227
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитМышь Acer OMW300 (ZL.MCECC.01V) белый
-
В наличииЦена 430 руб. 730 руб.108 руб. в СплитМышь Oklick 455MW Black USB
-
В наличииЦена 430 руб. 630 руб.108 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-362 черный
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитМышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black
-
В наличииЦена 430 руб. 730 руб.108 руб. в СплитМышь Gembird MUSW-354-B
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитМышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102)
-
В наличииЦена 430 руб. 800 руб.108 руб. в СплитМышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитМышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-13 (EX289489RUS) черная
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Мышь Sven RX-425W Wireless (белый); Максимальное разрешение сенсора: 1600 dpi; Тип сенсора мыши: оптический светодиодный; Тип клавиш мыши: механические; Тип подключения: беспроводной (радиоканал); Тип мыши: полноразмерная
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
Теги товара: Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
Теги товара: Белые
Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse White USB - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse White USB