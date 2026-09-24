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Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse White USB купить с доставкой в Москве
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Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse White USB

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Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse White USB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse White USB - фото 1
  • Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse White USB - фото 2
  • Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse White USB - фото 3
  • Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse White USB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 656537
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse White USB
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х8
Вес, г.
80

Описание товара Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse White USB

Мышь Sven RX-425W Wireless (белый); Максимальное разрешение сенсора: 1600 dpi; Тип сенсора мыши: оптический светодиодный; Тип клавиш мыши: механические; Тип подключения: беспроводной (радиоканал); Тип мыши: полноразмерная



Теги товара: Белые

Отзывы о товаре Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse White USB




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
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Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Sven RX-425W Wireless (белый); Максимальное разрешение сенсора: 1600 dpi; Тип сенсора мыши: оптический светодиодный; Тип клавиш мыши: механические; Тип подключения: беспроводной (радиоканал); Тип мыши: полноразмерная


Теги товара: Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse White USB - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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