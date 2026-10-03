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Мышь Gembird MUSW-354-B купить с доставкой в Москве
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Мышь Gembird MUSW-354-B

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Мышь Gembird MUSW-354-B - фото 1
Мышь Gembird MUSW-354-B - фото 2
Мышь Gembird MUSW-354-B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Gembird MUSW-354-B - фото 1
  • Мышь Gembird MUSW-354-B - фото 2
  • Мышь Gembird MUSW-354-B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
430 руб.  730 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 330199
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Gembird MUSW-354-B
430 руб. -41%
730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
20х12х7
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Gembird MUSW-354-B

Мышь беспроводная Gembird MUSW-354-B выполнена в корпусе синего цвета эргономичной формы, что обеспечивает комфорт в ее использовании и отсутствие усталости даже при длительных сеансах работы за компьютером. Симметричный дизайн подходит как для правшей, так и левшей. Оптический датчик с настраиваемым разрешением 800-1600 dpi точно распознает каждое перемещение курсора. В оснащение данной модели входят 4 кнопки управления. Мышь Gembird MUSW-354-B подключается посредством беспроводной технологии с компактным наноприемником USB. Питание манипулятора осуществляется от двух батареек АА, которые можно заменить при необходимости.

Отзывы о товаре Мышь Gembird MUSW-354-B




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь беспроводная Gembird MUSW-354-B выполнена в корпусе синего цвета эргономичной формы, что обеспечивает комфорт в ее использовании и отсутствие усталости даже при длительных сеансах работы за компьютером. Симметричный дизайн подходит как для правшей, так и левшей. Оптический датчик с настраиваемым разрешением 800-1600 dpi точно распознает каждое перемещение курсора. В оснащение данной модели входят 4 кнопки управления. Мышь Gembird MUSW-354-B подключается посредством беспроводной технологии с компактным наноприемником USB. Питание манипулятора осуществляется от двух батареек АА, которые можно заменить при необходимости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Gembird MUSW-354-B - этот товар вы можете купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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