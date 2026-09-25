Мышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь ExeGate Gaming Standard SL-9064 черная (EX298899RUS)
Мышь ExeGate — это универсальное проводное устройство, идеально подходящее для повседневного использования и работы за компьютером. Выполненная в элегантном черном цвете, эта мышь сочетает в себе стиль и функциональность. Она разработана для правшей, что обеспечивает комфортный и естественный хват. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 3600 dpi, который обеспечивает точное и плавное перемещение курсора на экране. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильное и быстрое соединение. С весом всего 90 грамм, ExeGate легко перемещается по любой поверхности, обеспечивая быструю реакцию и надежное управление. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, модель предлагает отличное качество и долговечность за счет прочной конструкции и устойчивых материалов. Эта мышь станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство в сочетании с доступностью.
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Теги товара: для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: для дизайнеров
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