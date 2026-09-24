Мышь Sven RX-220W SV-016227
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Характеристики
Описание товара Мышь Sven RX-220W SV-016227
Благодаря мыши беспроводной Sven RX-220W вы сможете комфортно работать с компьютером или ноутбуком, ведь этот манипулятор безукоризненно и молниеносно передаст все ваши запросы и команды операционной системе. Модель получила классическую черную расцветку корпуса, столь строгое оформление позволит использовать ее не только дома, но и в офисе. В конструкции устройства присутствуют четыре кнопки, одна из которых отвечает за переключение разрешения сенсора. Датчик в манипуляторе представлен оптическим светодиодным типом. Максимальное разрешение датчика беспроводной мыши Sven RX-220W равняется 1600 dpi. Также пользователю доступны еще два режима работы сенсора: на частоте 800 dpi и 1200 dpi. Модель подойдет для правой и левой руки благодаря универсальной форме.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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