Top.Mail.Ru
Мышь Sven RX-220W SV-016227 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Sven RX-220W SV-016227

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Sven RX-220W SV-016227 - фото 1
Мышь Sven RX-220W SV-016227 - фото 2
Мышь Sven RX-220W SV-016227 - фото 3
Мышь Sven RX-220W SV-016227 - фото 4
Мышь Sven RX-220W SV-016227 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Sven RX-220W SV-016227 - фото 1
  • Мышь Sven RX-220W SV-016227 - фото 2
  • Мышь Sven RX-220W SV-016227 - фото 3
  • Мышь Sven RX-220W SV-016227 - фото 4
  • Мышь Sven RX-220W SV-016227 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
420 руб.  960 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654389
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Sven RX-220W SV-016227
420 руб. -56%
960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х7
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Sven RX-220W SV-016227

Благодаря мыши беспроводной Sven RX-220W вы сможете комфортно работать с компьютером или ноутбуком, ведь этот манипулятор безукоризненно и молниеносно передаст все ваши запросы и команды операционной системе. Модель получила классическую черную расцветку корпуса, столь строгое оформление позволит использовать ее не только дома, но и в офисе. В конструкции устройства присутствуют четыре кнопки, одна из которых отвечает за переключение разрешения сенсора. Датчик в манипуляторе представлен оптическим светодиодным типом. Максимальное разрешение датчика беспроводной мыши Sven RX-220W равняется 1600 dpi. Также пользователю доступны еще два режима работы сенсора: на частоте 800 dpi и 1200 dpi. Модель подойдет для правой и левой руки благодаря универсальной форме.

Отзывы о товаре Мышь Sven RX-220W SV-016227




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря мыши беспроводной Sven RX-220W вы сможете комфортно работать с компьютером или ноутбуком, ведь этот манипулятор безукоризненно и молниеносно передаст все ваши запросы и команды операционной системе. Модель получила классическую черную расцветку корпуса, столь строгое оформление позволит использовать ее не только дома, но и в офисе. В конструкции устройства присутствуют четыре кнопки, одна из которых отвечает за переключение разрешения сенсора. Датчик в манипуляторе представлен оптическим светодиодным типом. Максимальное разрешение датчика беспроводной мыши Sven RX-220W равняется 1600 dpi. Также пользователю доступны еще два режима работы сенсора: на частоте 800 dpi и 1200 dpi. Модель подойдет для правой и левой руки благодаря универсальной форме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Sven RX-220W SV-016227 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 420 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...