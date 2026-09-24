Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J
Мышь Acer – это стильное и надежное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Выполненная в ярком красном цвете, она станет отличным акцентом на вашем рабочем столе. Мышь обладает универсальным хватом, который подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Основу точности и быстродействия устройства составляет оптический сенсор с разрешением 1000 dpi. Это позволяет выполнять как повседневные задачи, так и точные манипуляции без сбоев и задержек. Мышь Acer предлагает свободу движений благодаря беспроводному подключению с радиусом действия до 10 метров. Это достигается посредством радиоканала, обеспечивающего стабильное соединение без лишних проводов и неудобств. Эргономичный дизайн мыши Acer обеспечивает удобное положение руки в течение длительного времени, снижая усталость и дискомфорт даже при продолжительной работе. Прекрасное сочетание функциональности и стиля делает эту мышь превосходным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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