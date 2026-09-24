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Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J

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Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 1
Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 2
Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 3
Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 4
Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 5
Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 6
Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 7
Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 8
Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 9
Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 10
Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 11
Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 12
Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 13
Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 14
Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 15
Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 1
  • Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 2
  • Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 3
  • Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 4
  • Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 5
  • Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 6
  • Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 7
  • Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 8
  • Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 9
  • Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 10
  • Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 11
  • Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 12
  • Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 13
  • Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 14
  • Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 15
  • Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
430 руб.  800 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654280
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J
430 руб. -46%
800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J

Мышь Acer – это стильное и надежное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Выполненная в ярком красном цвете, она станет отличным акцентом на вашем рабочем столе. Мышь обладает универсальным хватом, который подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Основу точности и быстродействия устройства составляет оптический сенсор с разрешением 1000 dpi. Это позволяет выполнять как повседневные задачи, так и точные манипуляции без сбоев и задержек. Мышь Acer предлагает свободу движений благодаря беспроводному подключению с радиусом действия до 10 метров. Это достигается посредством радиоканала, обеспечивающего стабильное соединение без лишних проводов и неудобств. Эргономичный дизайн мыши Acer обеспечивает удобное положение руки в течение длительного времени, снижая усталость и дискомфорт даже при продолжительной работе. Прекрасное сочетание функциональности и стиля делает эту мышь превосходным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer – это стильное и надежное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Выполненная в ярком красном цвете, она станет отличным акцентом на вашем рабочем столе. Мышь обладает универсальным хватом, который подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Основу точности и быстродействия устройства составляет оптический сенсор с разрешением 1000 dpi. Это позволяет выполнять как повседневные задачи, так и точные манипуляции без сбоев и задержек. Мышь Acer предлагает свободу движений благодаря беспроводному подключению с радиусом действия до 10 метров. Это достигается посредством радиоканала, обеспечивающего стабильное соединение без лишних проводов и неудобств. Эргономичный дизайн мыши Acer обеспечивает удобное положение руки в течение длительного времени, снижая усталость и дискомфорт даже при продолжительной работе. Прекрасное сочетание функциональности и стиля делает эту мышь превосходным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMR136 Red ZL.MCEEE.01J - этот товар вы можете купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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