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Мышь Oklick 615MW Black USB купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 615MW Black USB

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Мышь Oklick 615MW Black USB - фото 1
Мышь Oklick 615MW Black USB - фото 2
Мышь Oklick 615MW Black USB - фото 3
Мышь Oklick 615MW Black USB - фото 4
Мышь Oklick 615MW Black USB - фото 5
Мышь Oklick 615MW Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Oklick 615MW Black USB - фото 1
  • Мышь Oklick 615MW Black USB - фото 2
  • Мышь Oklick 615MW Black USB - фото 3
  • Мышь Oklick 615MW Black USB - фото 4
  • Мышь Oklick 615MW Black USB - фото 5
  • Мышь Oklick 615MW Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
420 руб.  730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155535
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
117

Описание товара Мышь Oklick 615MW Black USB

Мышь Oklick 615MW – беспроводная модель, которая подключается к компьютеру с помощью миниатюрного USB-адаптера и поддерживает устойчивое соединение на расстоянии до 10 метров. Применение современных энергосберегающих технологий позволяет ей длительное время работать от одного комплекта батареек. Оптимальная чувствительность сенсора (1000 dpi) делает устройство подходящим для работы с самыми разными приложениями, включая графические и текстовые редакторы, браузеры и игры. Симметричный корпус с мягким покрытием позволяет надежно удерживать мышку как правой, так и левой рукой.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 615MW Black USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь Oklick 615MW – беспроводная модель, которая подключается к компьютеру с помощью миниатюрного USB-адаптера и поддерживает устойчивое соединение на расстоянии до 10 метров. Применение современных энергосберегающих технологий позволяет ей длительное время работать от одного комплекта батареек. Оптимальная чувствительность сенсора (1000 dpi) делает устройство подходящим для работы с самыми разными приложениями, включая графические и текстовые редакторы, браузеры и игры. Симметричный корпус с мягким покрытием позволяет надежно удерживать мышку как правой, так и левой рукой.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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