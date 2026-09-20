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Мышь Genius DX-Mini USB Black купить с доставкой в Москве
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Мышь Genius DX-Mini USB Black

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Мышь Genius DX-Mini USB Black - фото 1
Мышь Genius DX-Mini USB Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Genius DX-Mini USB Black - фото 1
  • Мышь Genius DX-Mini USB Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
470 руб.  940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654333
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Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Genius DX-Mini USB Black

Компактная проводная мышь Genius DX-Mini USB Black, подходящая для правшей и левшей, предлагает 3 кнопки и высококачественный оптический сенсор с разрешением 1000 DPI.

Отзывы о товаре Мышь Genius DX-Mini USB Black




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Компактная проводная мышь Genius DX-Mini USB Black, подходящая для правшей и левшей, предлагает 3 кнопки и высококачественный оптический сенсор с разрешением 1000 DPI.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Genius DX-Mini USB Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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