Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903)
Мышь проводная SVEN RX-565SW представлена в эргономичном темно-сером дизайне. Устройство оснащается четырьмя кнопками управления, включая возможность удобного переключения режимов чувствительности. Прибор действует на основе оптического LED-сенсора с тремя режимами от 800 до 1600 dpi. Конструкция SVEN RX-565SW способствует удобному ухвату правой или левой рукой. Комфортной эксплуатации способствует практически бесшумная работа кнопок. Изделие оснащено пластиковым корпусом с матовым покрытием. Питание мышь получает от встроенного аккумулятора емкостью 400 мАч. Мышь весит 66 грамм, а ее размеры составляют 5.8x2.5x11.2 см.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей
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