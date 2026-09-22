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Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903) купить с доставкой в Москве
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Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903)

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Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903) - фото 1
Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903) - фото 2
Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903) - фото 3
Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903) - фото 4
Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903) - фото 5
Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903) - фото 6
Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
  • Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903) - фото 1
  • Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903) - фото 2
  • Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903) - фото 3
  • Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903) - фото 4
  • Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903) - фото 5
  • Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903) - фото 6
  • Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727447
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х6
Вес, г.
120

Описание товара Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903)

Мышь проводная SVEN RX-565SW представлена в эргономичном темно-сером дизайне. Устройство оснащается четырьмя кнопками управления, включая возможность удобного переключения режимов чувствительности. Прибор действует на основе оптического LED-сенсора с тремя режимами от 800 до 1600 dpi. Конструкция SVEN RX-565SW способствует удобному ухвату правой или левой рукой. Комфортной эксплуатации способствует практически бесшумная работа кнопок. Изделие оснащено пластиковым корпусом с матовым покрытием. Питание мышь получает от встроенного аккумулятора емкостью 400 мАч. Мышь весит 66 грамм, а ее размеры составляют 5.8x2.5x11.2 см.

Отзывы о товаре Мышь Sven RX-565SW темно-серый (SV-020903)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная SVEN RX-565SW представлена в эргономичном темно-сером дизайне. Устройство оснащается четырьмя кнопками управления, включая возможность удобного переключения режимов чувствительности. Прибор действует на основе оптического LED-сенсора с тремя режимами от 800 до 1600 dpi. Конструкция SVEN RX-565SW способствует удобному ухвату правой или левой рукой. Комфортной эксплуатации способствует практически бесшумная работа кнопок. Изделие оснащено пластиковым корпусом с матовым покрытием. Питание мышь получает от встроенного аккумулятора емкостью 400 мАч. Мышь весит 66 грамм, а ее размеры составляют 5.8x2.5x11.2 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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