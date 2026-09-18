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Мышь Oklick 675MW черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 675MW черный

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Мышь Oklick 675MW черный - фото 6
Мышь Oklick 675MW черный - фото 7
Мышь Oklick 675MW черный - фото 8
Мышь Oklick 675MW черный - фото 9
Мышь Oklick 675MW черный - фото 10
Мышь Oklick 675MW черный - фото 11
Мышь Oklick 675MW черный - фото 12
Мышь Oklick 675MW черный - фото 13
Мышь Oklick 675MW черный - фото 14
Мышь Oklick 675MW черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
800
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Oklick 675MW черный - фото 1
  • Мышь Oklick 675MW черный - фото 2
  • Мышь Oklick 675MW черный - фото 3
  • Мышь Oklick 675MW черный - фото 4
  • Мышь Oklick 675MW черный - фото 5
  • Мышь Oklick 675MW черный - фото 6
  • Мышь Oklick 675MW черный - фото 7
  • Мышь Oklick 675MW черный - фото 8
  • Мышь Oklick 675MW черный - фото 9
  • Мышь Oklick 675MW черный - фото 10
  • Мышь Oklick 675MW черный - фото 11
  • Мышь Oklick 675MW черный - фото 12
  • Мышь Oklick 675MW черный - фото 13
  • Мышь Oklick 675MW черный - фото 14
  • Мышь Oklick 675MW черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
460 руб.  680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256121
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
800
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
58x35x105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
94

Описание товара Мышь Oklick 675MW черный

Беспроводная мышь Oklick — это легкость и удобство использования каждый день. Весом всего 53 грамма, она идеально подходит для длительной работы за компьютером без нагрузки на запястье. Универсальный дизайн делает её подходящей как для правшей, так и для левшей, обеспечивая комфортный хват для пользователей с любым предпочтением. Благодаря беспроводному подключению, мышь Oklick предлагает вам свободу передвижения. Радиус действия сигнала достигает 10 метров, что позволяет работать удаленно от компьютера без потери качества связи. Оптический сенсор обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает её подходящей для работы и повседневного использования. Элегантный черный цвет корпуса придаёт устройству современный и стильный вид, который гармонично впишется в любой интерьер. Это надежное устройство от бренда Oklick станет вашим незаменимым помощником в работе с ПК.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 675MW черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
800
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
58x35x105
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь Oklick — это легкость и удобство использования каждый день. Весом всего 53 грамма, она идеально подходит для длительной работы за компьютером без нагрузки на запястье. Универсальный дизайн делает её подходящей как для правшей, так и для левшей, обеспечивая комфортный хват для пользователей с любым предпочтением. Благодаря беспроводному подключению, мышь Oklick предлагает вам свободу передвижения. Радиус действия сигнала достигает 10 метров, что позволяет работать удаленно от компьютера без потери качества связи. Оптический сенсор обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает её подходящей для работы и повседневного использования. Элегантный черный цвет корпуса придаёт устройству современный и стильный вид, который гармонично впишется в любой интерьер. Это надежное устройство от бренда Oklick станет вашим незаменимым помощником в работе с ПК.


Теги товара: Для левшей
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