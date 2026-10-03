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Мышь Defender MS-095 BLACK (52095) купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender MS-095 BLACK (52095)

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Мышь Defender MS-095 BLACK (52095) - фото 1
Мышь Defender MS-095 BLACK (52095) - фото 2
Мышь Defender MS-095 BLACK (52095) - фото 3
Мышь Defender MS-095 BLACK (52095) - фото 4
Мышь Defender MS-095 BLACK (52095) - фото 5
Мышь Defender MS-095 BLACK (52095) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender MS-095 BLACK (52095) - фото 1
  • Мышь Defender MS-095 BLACK (52095) - фото 2
  • Мышь Defender MS-095 BLACK (52095) - фото 3
  • Мышь Defender MS-095 BLACK (52095) - фото 4
  • Мышь Defender MS-095 BLACK (52095) - фото 5
  • Мышь Defender MS-095 BLACK (52095) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
440 руб.  730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650689
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х4
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Defender MS-095 BLACK (52095)

Стильная беспроводная оптическая Defender Effect X MS-095 мышка с эргономичной формой и бесшумными правой и левой кнопками. Данная модель имеет широкое прорезиненное колесо прокрутки, прочные тефлоновые ножки и 2 дополнительные боковые кнопки. Корпус мыши оснащен отсеком для хранения приемника.

Отзывы о товаре Мышь Defender MS-095 BLACK (52095)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная беспроводная оптическая Defender Effect X MS-095 мышка с эргономичной формой и бесшумными правой и левой кнопками. Данная модель имеет широкое прорезиненное колесо прокрутки, прочные тефлоновые ножки и 2 дополнительные боковые кнопки. Корпус мыши оснащен отсеком для хранения приемника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender MS-095 BLACK (52095) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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