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Мышь Qumo Office Line M64 Bronze (24361) купить с доставкой в Москве
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Мышь Qumo Office Line M64 Bronze (24361)

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Мышь Qumo Office Line M64 Bronze (24361)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
430 руб.  840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492887
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Qumo Office Line M64 Bronze (24361)

Мышь беспроводная Qumo Office Line Bronze M64 в небольшом черно-золотистом корпусе из пластика комфортно лежит в руке. За счет матового покрытия она не скользит в ладони. Модель предназначена для использования правшами. Устройство обладает 6 кнопками, среди которых имеется клавиша смены разрешения оптического датчика в диапазонах 800, 1200, 1600 dpi. Беспроводная мышь Qumo Office Line Bronze M64 работает от 2 батареек типа ААА. Интеграция модели с компьютером или ноутбуком осуществляется за счет интерфейса USB.

Отзывы о товаре Мышь Qumo Office Line M64 Bronze (24361)




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Описание
Мышь беспроводная Qumo Office Line Bronze M64 в небольшом черно-золотистом корпусе из пластика комфортно лежит в руке. За счет матового покрытия она не скользит в ладони. Модель предназначена для использования правшами. Устройство обладает 6 кнопками, среди которых имеется клавиша смены разрешения оптического датчика в диапазонах 800, 1200, 1600 dpi. Беспроводная мышь Qumo Office Line Bronze M64 работает от 2 батареек типа ААА. Интеграция модели с компьютером или ноутбуком осуществляется за счет интерфейса USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Qumo Office Line M64 Bronze (24361) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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