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Мышь Sven RX-380W Grey SV-020606 купить с доставкой в Москве
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Мышь Sven RX-380W Grey SV-020606

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Мышь Sven RX-380W Grey SV-020606 - фото 1
Мышь Sven RX-380W Grey SV-020606 - фото 2
Мышь Sven RX-380W Grey SV-020606 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Sven RX-380W Grey SV-020606 - фото 1
  • Мышь Sven RX-380W Grey SV-020606 - фото 2
  • Мышь Sven RX-380W Grey SV-020606 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%
410 руб.  1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654394
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х4
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Sven RX-380W Grey SV-020606

Мышь беспроводная SVEN RX-380W с настраиваемой скоростью курсора отлично себя проявит и в офисе, и в видеоиграх. За счет симметричной формы ее можно использовать как правой, так и левой руками. Беспроводное присоединение осуществляется по радиоканалу. Манипулятор имеет 3 кнопки и прорезиненное колесико прокрутки для управления курсором. Ресурс нажатия переключателей мыши беспроводной SVEN RX-380W достигает 3 млн. Для работы ей необходима 1 батарейка типа АА. Вес манипулятора – всего 54 г, поэтому по поверхности он будет буквально летать.

Отзывы о товаре Мышь Sven RX-380W Grey SV-020606




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная SVEN RX-380W с настраиваемой скоростью курсора отлично себя проявит и в офисе, и в видеоиграх. За счет симметричной формы ее можно использовать как правой, так и левой руками. Беспроводное присоединение осуществляется по радиоканалу. Манипулятор имеет 3 кнопки и прорезиненное колесико прокрутки для управления курсором. Ресурс нажатия переключателей мыши беспроводной SVEN RX-380W достигает 3 млн. Для работы ей необходима 1 батарейка типа АА. Вес манипулятора – всего 54 г, поэтому по поверхности он будет буквально летать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Sven RX-380W Grey SV-020606 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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