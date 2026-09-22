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Мышь Оклик 509MW черный (1885208) купить с доставкой в Москве
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Мышь Оклик 509MW черный (1885208)

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Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 1
Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 2
Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 3
Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 4
Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 5
Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 6
Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 7
Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 8
Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 9
Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 10
Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 11
Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 12
Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 13
Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 1
  • Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 2
  • Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 3
  • Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 4
  • Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 5
  • Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 6
  • Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 7
  • Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 8
  • Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 9
  • Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 10
  • Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 11
  • Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 12
  • Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 13
  • Мышь Оклик 509MW черный (1885208) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727700
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
64 x 108 x 36 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
85

Описание товара Мышь Оклик 509MW черный (1885208)

Беспроводная мышь Oklick 509MW выполнена в стильном компактном корпусе черного цвета. Модель оборудована 4 кнопками с внушительным ресурсом до 3 млн кликов. Она поддерживает три режима разрешения оптического сенсора: 800, 1200 и 1600 dpi. Благодаря этому мышь пригодится и для работы, и для игр. Универсальное ПО поможет расширить функциональные возможности устройства, чтобы пользоваться им было еще комфортнее.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Оклик 509MW черный (1885208)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
64 x 108 x 36 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь Oklick 509MW выполнена в стильном компактном корпусе черного цвета. Модель оборудована 4 кнопками с внушительным ресурсом до 3 млн кликов. Она поддерживает три режима разрешения оптического сенсора: 800, 1200 и 1600 dpi. Благодаря этому мышь пригодится и для работы, и для игр. Универсальное ПО поможет расширить функциональные возможности устройства, чтобы пользоваться им было еще комфортнее.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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