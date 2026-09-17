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Мышь Oklick 615MW Black-Red USB купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 615MW Black-Red USB

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Мышь Oklick 615MW Black-Red USB - фото 1
Мышь Oklick 615MW Black-Red USB - фото 2
Мышь Oklick 615MW Black-Red USB - фото 3
Мышь Oklick 615MW Black-Red USB - фото 4
Мышь Oklick 615MW Black-Red USB - фото 5
Мышь Oklick 615MW Black-Red USB - фото 6
Мышь Oklick 615MW Black-Red USB - фото 7
Мышь Oklick 615MW Black-Red USB - фото 8
Мышь Oklick 615MW Black-Red USB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Oklick 615MW Black-Red USB - фото 1
  • Мышь Oklick 615MW Black-Red USB - фото 2
  • Мышь Oklick 615MW Black-Red USB - фото 3
  • Мышь Oklick 615MW Black-Red USB - фото 4
  • Мышь Oklick 615MW Black-Red USB - фото 5
  • Мышь Oklick 615MW Black-Red USB - фото 6
  • Мышь Oklick 615MW Black-Red USB - фото 7
  • Мышь Oklick 615MW Black-Red USB - фото 8
  • Мышь Oklick 615MW Black-Red USB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
410 руб.  730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155635
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
68x40x123
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
118

Описание товара Мышь Oklick 615MW Black-Red USB

Мышь OKLICK 615MW Black/Red оптимально подходит как для работы, так и для развлечений. Она быстро и точно откликается на манипуляции пользователя благодаря чувствительному сенсору с разрешением 1000 dpi. Управлять полноразмерной моделью можно посредством колеса прокрутки и двух больших клавиш с мягким ходом. Компактный USB-модуль отвечает за стабильную радиосвязь с головным устройством в радиусе до 10 м. Применение технологии Plug & Play исключает необходимость устанавливать дополнительные драйверы на ноутбук или компьютер. Две батарейки стандарта AAA обеспечивают автономное функционирование. Симметричная конфигурация корпуса позволяет комфортно пользоваться мышью обеими руками.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 615MW Black-Red USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
68x40x123
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь OKLICK 615MW Black/Red оптимально подходит как для работы, так и для развлечений. Она быстро и точно откликается на манипуляции пользователя благодаря чувствительному сенсору с разрешением 1000 dpi. Управлять полноразмерной моделью можно посредством колеса прокрутки и двух больших клавиш с мягким ходом. Компактный USB-модуль отвечает за стабильную радиосвязь с головным устройством в радиусе до 10 м. Применение технологии Plug & Play исключает необходимость устанавливать дополнительные драйверы на ноутбук или компьютер. Две батарейки стандарта AAA обеспечивают автономное функционирование. Симметричная конфигурация корпуса позволяет комфортно пользоваться мышью обеими руками.
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Доставка
Отзывы


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