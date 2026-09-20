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Мышь QUMO Fractal M25 купить с доставкой в Москве
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Мышь QUMO Fractal M25

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Мышь QUMO Fractal M25 - фото 1
Мышь QUMO Fractal M25 - фото 2
Мышь QUMO Fractal M25 - фото 3
Мышь QUMO Fractal M25 - фото 4
Мышь QUMO Fractal M25 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь QUMO Fractal M25 - фото 1
  • Мышь QUMO Fractal M25 - фото 2
  • Мышь QUMO Fractal M25 - фото 3
  • Мышь QUMO Fractal M25 - фото 4
  • Мышь QUMO Fractal M25 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499081
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
160

Описание товара Мышь QUMO Fractal M25

Компьютерная мышь Fractal выделяется на столе ярким внешним видом. Полноцветный, яркий, стильный рисунок нанесен по технологии water printing на верхнюю панель мышки и украсит Ваше рабочее место.

Отзывы о товаре Мышь QUMO Fractal M25




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерная мышь Fractal выделяется на столе ярким внешним видом. Полноцветный, яркий, стильный рисунок нанесен по технологии water printing на верхнюю панель мышки и украсит Ваше рабочее место.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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