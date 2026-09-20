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Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105

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Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 1
Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 2
Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 3
Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 4
Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 5
Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 6
Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 7
Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 8
Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 9
Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 10
Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 11
Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 12
Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 1
  • Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 2
  • Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 3
  • Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 4
  • Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 5
  • Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 6
  • Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 7
  • Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 8
  • Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 9
  • Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 10
  • Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 11
  • Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 12
  • Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
480 руб.  710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654303
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х4
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105

Беспроводная. Точный и надёжный сенсор Pixart 3065 Разрешение 1200 / 1600 / 800 DPI. Бесшумное нажатие кнопок. 2 дополнительные боковые кнопки. Прорезиненное колесо прокрутки. Прочные тефлоновые ножки легко скользят по поверхности стола.

Отзывы о товаре Мышь Defender Gassa MM-105 Black 52105




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная. Точный и надёжный сенсор Pixart 3065 Разрешение 1200 / 1600 / 800 DPI. Бесшумное нажатие кнопок. 2 дополнительные боковые кнопки. Прорезиненное колесо прокрутки. Прочные тефлоновые ножки легко скользят по поверхности стола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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