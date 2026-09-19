Мышь Qumo RGB M73
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%440 руб. 954 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412185
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
150
Описание товара Мышь Qumo RGB M73
Компьютерная проводная игровая мышь. Эффектная светящаяся RGB подсветка на внешней поверхности мыши украшает рабочее место, а динамически изменяющийся цвет привлекает внимание. Кабель в нейлоновой оплетке обладает оптимальной жесткостью и дает возможность избежать помех при быстрых движениях мышки в современных играх.
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Компьютерная проводная игровая мышь. Эффектная светящаяся RGB подсветка на внешней поверхности мыши украшает рабочее место, а динамически изменяющийся цвет привлекает внимание. Кабель в нейлоновой оплетке обладает оптимальной жесткостью и дает возможность избежать помех при быстрых движениях мышки в современных играх.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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