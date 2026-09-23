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Мышь Defender Optical GM-933 (52933) купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender Optical GM-933 (52933)

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Мышь Defender Optical GM-933 (52933) - фото 1
Мышь Defender Optical GM-933 (52933) - фото 2
Мышь Defender Optical GM-933 (52933) - фото 3
Мышь Defender Optical GM-933 (52933) - фото 4
Мышь Defender Optical GM-933 (52933) - фото 5
Мышь Defender Optical GM-933 (52933) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Optical GM-933 (52933) - фото 1
  • Мышь Defender Optical GM-933 (52933) - фото 2
  • Мышь Defender Optical GM-933 (52933) - фото 3
  • Мышь Defender Optical GM-933 (52933) - фото 4
  • Мышь Defender Optical GM-933 (52933) - фото 5
  • Мышь Defender Optical GM-933 (52933) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
580 руб.  770 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505772
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Defender Optical GM-933 (52933)
580 руб. -25%
770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Defender Optical GM-933 (52933)

Программное обеспечение Defender Game Center. Редактор макросов. Эмуляция клавиш клавиатуры. Переливающаяся подсветка. 5 программируемых кнопок. 2 дополнительные боковые кнопки. Плетеная структура кабеля. Позолоченный USB-коннектор. Ферритовый фильтр помех. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Широкое прорезиненное колесо прокрутки шириной 8 мм с подсветкой. Коврик в комплекте. Размер коврика: 220 х 180 х 3 мм.

Отзывы о товаре Мышь Defender Optical GM-933 (52933)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Описание
Программное обеспечение Defender Game Center. Редактор макросов. Эмуляция клавиш клавиатуры. Переливающаяся подсветка. 5 программируемых кнопок. 2 дополнительные боковые кнопки. Плетеная структура кабеля. Позолоченный USB-коннектор. Ферритовый фильтр помех. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Широкое прорезиненное колесо прокрутки шириной 8 мм с подсветкой. Коврик в комплекте. Размер коврика: 220 х 180 х 3 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Optical GM-933 (52933) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 580 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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