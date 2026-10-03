Мышь Oklick 495MW Black-Gold USB
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 495MW Black-Gold USB
Мышь Oklick — это универсальное устройство, идеально подходящее для использования как в домашних условиях, так и в офисе. Эта стильная черная мышь весом всего 70 граммов обеспечивает комфортное взаимодействие благодаря продуманной эргономике, рассчитанной на правую руку. Работает на двух батарейках типа AAA, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источников питания. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что гарантирует точное и плавное перемещение курсора на экране. Беспроводное подключение через радиоканал обеспечивает стабильную связь на расстоянии до 10 метров, что позволяет вам свободно работать без ограничений проводами. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, мышь Oklick остается отличным выбором для пользователей, ценящих сочетание производительности и удобства. Это устройство предлагает все необходимые функции для эффективной и комфортной работы, подтверждая свою универсальность в различных сценариях использования.
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Теги товара: для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: для дизайнеров
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