Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-10U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
В наличии
Код товара: 301441
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
580 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
72x38x120 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
110
Описание товара Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-10U
Начальная геймерская беспроводная мышь в эргономичном исполнении с приятной переливающейся подсветкой. Оптимально подходит для игроков, которым требуется функциональное устройство без переплаты. Имеет надежный радиоканал, удобные боковые клавиши для макросов или навигации и четко фиксируемое колесо прокрутки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитМышь Philips SPK7627B/60 Чёрный
-
В наличииЦена 570 руб. 880 руб.143 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM12S белый
-
В наличииЦена 570 руб. 940 руб.143 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM12S черный
-
В наличииЦена 570 руб. 690 руб.143 руб. в СплитМышь A4Tech OP-530NU черный
-
В наличииЦена 570 руб. 1 450 руб.143 руб. в СплитМышь Sven RX-570SW SV-020910
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитМышь Sven RX-260W
-
В наличииЦена 580 руб. 770 руб.145 руб. в СплитМышь Defender Optical GM-933 (52933)
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитМышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный
-
В наличииЦена 580 руб. 1 500 руб.145 руб. в СплитМышь Acer OMR303 Black
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитМышь Acer OMR306 Black ZL.MCECC.021
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитМышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y)
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитМышь Оклик 896G черный (1431690)
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
72x38x120 мм
Страна производитель
Китай
Начальная геймерская беспроводная мышь в эргономичном исполнении с приятной переливающейся подсветкой. Оптимально подходит для игроков, которым требуется функциональное устройство без переплаты. Имеет надежный радиоканал, удобные боковые клавиши для макросов или навигации и четко фиксируемое колесо прокрутки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-10U - стоимость товара 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-10U