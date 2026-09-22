Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049)
Мышь+коврик проводная Defender Arga GM-049 [52049] заключена в черный пластиковый корпус с матовым покрытием, на котором не остается следов от пальцев. Интегрированная разноцветная подсветка делает манипулятор заметнее в условиях недостаточного освещения. Подключение к устройствам с USB-разъемом осуществляется через 1.5-метровый кабель с тканевой оплеткой, не допускающей появления заломов. Мышь Defender Arga GM-049 [52049] оснащена оптическим светодиодным сенсором для точного наведения курсора. Регулировка разрешения датчика производится с помощью отдельной кнопки. Спрятанные в основании тефлоновые ножки и компьютерный коврик гарантируют плавное скольжение аксессуара.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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