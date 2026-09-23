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Мышь Defender Optical GM-927 (52927) купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender Optical GM-927 (52927)

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Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - фото 1
Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - фото 2
Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - фото 3
Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - фото 4
Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - фото 5
Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - фото 6
Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - фото 7
Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - фото 8
Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - фото 1
  • Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - фото 2
  • Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - фото 3
  • Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - фото 4
  • Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - фото 5
  • Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - фото 6
  • Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - фото 7
  • Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - фото 8
  • Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505770
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender Optical GM-927 (52927)
510 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
68х32х130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х10х4
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Defender Optical GM-927 (52927)

Программное обеспечение Defender Game Center. Редактор макросов. Эмуляция клавиш клавиатуры. 5 программируемых кнопок. 6 режимов разрешения. 2 дополнительные боковые кнопки. Кнопка смены разрешения. Переливающаяся подсветка. Широкое прорезиненное колесо прокрутки шириной 8 мм с подсветкой. Плетеная структура кабеля. Высокопрочный долговечный кабель. Позолоченный USB-коннектор. Ферритовый фильтр помех. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Коврик в комплекте. Размер коврика: 220 х 180 х 3 мм.

Отзывы о товаре Мышь Defender Optical GM-927 (52927)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
68х32х130
Страна производитель
Китай
Описание
Программное обеспечение Defender Game Center. Редактор макросов. Эмуляция клавиш клавиатуры. 5 программируемых кнопок. 6 режимов разрешения. 2 дополнительные боковые кнопки. Кнопка смены разрешения. Переливающаяся подсветка. Широкое прорезиненное колесо прокрутки шириной 8 мм с подсветкой. Плетеная структура кабеля. Высокопрочный долговечный кабель. Позолоченный USB-коннектор. Ферритовый фильтр помех. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Коврик в комплекте. Размер коврика: 220 х 180 х 3 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 510 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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