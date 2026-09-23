Мышь Defender Optical GM-927 (52927)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
В наличии
Код товара: 505770
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
510 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
68х32х130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х10х4
Вес, г.
300
Описание товара Мышь Defender Optical GM-927 (52927)
Программное обеспечение Defender Game Center. Редактор макросов. Эмуляция клавиш клавиатуры. 5 программируемых кнопок. 6 режимов разрешения. 2 дополнительные боковые кнопки. Кнопка смены разрешения. Переливающаяся подсветка. Широкое прорезиненное колесо прокрутки шириной 8 мм с подсветкой. Плетеная структура кабеля. Высокопрочный долговечный кабель. Позолоченный USB-коннектор. Ферритовый фильтр помех. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Коврик в комплекте. Размер коврика: 220 х 180 х 3 мм.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
68х32х130
Страна производитель
Китай
Программное обеспечение Defender Game Center. Редактор макросов. Эмуляция клавиш клавиатуры. 5 программируемых кнопок. 6 режимов разрешения. 2 дополнительные боковые кнопки. Кнопка смены разрешения. Переливающаяся подсветка. Широкое прорезиненное колесо прокрутки шириной 8 мм с подсветкой. Плетеная структура кабеля. Высокопрочный долговечный кабель. Позолоченный USB-коннектор. Ферритовый фильтр помех. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Коврик в комплекте. Размер коврика: 220 х 180 х 3 мм.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Defender Optical GM-927 (52927) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 510 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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