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Мышь Sven RX-270W SV-016234 купить с доставкой в Москве
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Мышь Sven RX-270W SV-016234

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Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 1
Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 2
Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 3
Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 4
Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 5
Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 6
Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 7
Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 8
Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 9
Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 1
  • Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 2
  • Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 3
  • Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 4
  • Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 5
  • Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 6
  • Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 7
  • Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 8
  • Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 9
  • Мышь Sven RX-270W SV-016234 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654392
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Sven RX-270W SV-016234
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Sven RX-270W SV-016234

Мышь беспроводная Sven RX-270W станет хорошим приобретением для повседневной работы за компьютером. Это устройство, имеющее строгое черное оформление корпуса, гармонично дополнит собой и офисный, и домашний компьютерный "ансамбль". Благодаря эргономичной форме "грызун" комфортно лежит в руке любого размера, при этом пользоваться ею можно как правой, так и левой рукой. Благодаря матовому покрытию пластика на корпусе мыши незаметны отпечатки пальцев и различные загрязнения. Беспроводная мышь Sven RX-270W оснащена оптическим светодиодным датчиком для точного позиционирования и быстрого перемещения. Предусмотрены три режима работы сенсора с частотой 800 dpi, 1200 dpi и 1600 dpi. Оснащение мышки представлено четырьмя кнопками, одна из которых отвечает за переключение разрешения сенсора. Благодаря системе регулировки веса вы сможете отрегулировать вес компьютерного "грызуна" в зависимости от ваших предпочтений и удобства. За счет входящего в комплект USB-приемника с дальностью действия 10 метров ничто не будет ограничивать ваши движения в процессе работы с этим устройством.

Отзывы о товаре Мышь Sven RX-270W SV-016234




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Sven RX-270W станет хорошим приобретением для повседневной работы за компьютером. Это устройство, имеющее строгое черное оформление корпуса, гармонично дополнит собой и офисный, и домашний компьютерный "ансамбль". Благодаря эргономичной форме "грызун" комфортно лежит в руке любого размера, при этом пользоваться ею можно как правой, так и левой рукой. Благодаря матовому покрытию пластика на корпусе мыши незаметны отпечатки пальцев и различные загрязнения. Беспроводная мышь Sven RX-270W оснащена оптическим светодиодным датчиком для точного позиционирования и быстрого перемещения. Предусмотрены три режима работы сенсора с частотой 800 dpi, 1200 dpi и 1600 dpi. Оснащение мышки представлено четырьмя кнопками, одна из которых отвечает за переключение разрешения сенсора. Благодаря системе регулировки веса вы сможете отрегулировать вес компьютерного "грызуна" в зависимости от ваших предпочтений и удобства. За счет входящего в комплект USB-приемника с дальностью действия 10 метров ничто не будет ограничивать ваши движения в процессе работы с этим устройством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Sven RX-270W SV-016234 – стоимость товара 550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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