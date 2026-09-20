Мышь Sven RX-570SW SV-020910
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%580 руб. 1 450 руб.
В наличии
Код товара: 654399
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
580 руб. -60%
1 450 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
200
Описание товара Мышь Sven RX-570SW SV-020910
Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - Универсальное двухрежимное подключение даст возможность подключить мышь как по Bluetooth так и через радиоканал 2,4 ГГц к ноутбуку или домашнему ПК. Громкие клики больше не будут мешать домочадцам или коллегам в офисе, бесшумные клавиши позволят не откладывать накопившиеся дела на потом и пользоваться мышкой в любое время суток. Встроенный аккумулятор позволяет мышке работать автономно в течение долгих часов.
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Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - Универсальное двухрежимное подключение даст возможность подключить мышь как по Bluetooth так и через радиоканал 2,4 ГГц к ноутбуку или домашнему ПК. Громкие клики больше не будут мешать домочадцам или коллегам в офисе, бесшумные клавиши позволят не откладывать накопившиеся дела на потом и пользоваться мышкой в любое время суток. Встроенный аккумулятор позволяет мышке работать автономно в течение долгих часов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 580 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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