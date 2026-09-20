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Мышь Sven RX-570SW SV-020910 купить с доставкой в Москве
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Мышь Sven RX-570SW SV-020910

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Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - фото 1
Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - фото 2
Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - фото 3
Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - фото 4
Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - фото 5
Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - фото 6
Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - фото 7
Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - фото 1
  • Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - фото 2
  • Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - фото 3
  • Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - фото 4
  • Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - фото 5
  • Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - фото 6
  • Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - фото 7
  • Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
580 руб.  1 450 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654399
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Sven RX-570SW SV-020910
580 руб. -60%
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Sven RX-570SW SV-020910

Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - Универсальное двухрежимное подключение даст возможность подключить мышь как по Bluetooth так и через радиоканал 2,4 ГГц к ноутбуку или домашнему ПК. Громкие клики больше не будут мешать домочадцам или коллегам в офисе, бесшумные клавиши позволят не откладывать накопившиеся дела на потом и пользоваться мышкой в любое время суток. Встроенный аккумулятор позволяет мышке работать автономно в течение долгих часов.

Отзывы о товаре Мышь Sven RX-570SW SV-020910




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - Универсальное двухрежимное подключение даст возможность подключить мышь как по Bluetooth так и через радиоканал 2,4 ГГц к ноутбуку или домашнему ПК. Громкие клики больше не будут мешать домочадцам или коллегам в офисе, бесшумные клавиши позволят не откладывать накопившиеся дела на потом и пользоваться мышкой в любое время суток. Встроенный аккумулятор позволяет мышке работать автономно в течение долгих часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Sven RX-570SW SV-020910 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 580 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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