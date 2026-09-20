Мышь Acer OMR303 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR303 Black
Мышь Acer — это универсальное устройство ввода, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта мышь весит всего 70 г, что делает её легкой и удобной в использовании как дома, так и в офисе. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, обеспечивая надежное и стабильное соединение. Мышь обладает радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, что позволяет комфортно работать даже на расстоянии. Благодаря разрешению оптического сенсора в 1600 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, подходящее как для работы, так и для игр. Устройство выполнено в классическом черном цвете, что придает ему стильный и современный вид. Конструкция мыши подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает её универсальной в применении. Источником питания служит одна батарейка типа АА, что обеспечивает долгий срок работы без необходимости частой замены. Эта модель от бренда Acer сочетает в себе функциональность, надежность и удобство, что делает её отличным выбором для повседневного использования.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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