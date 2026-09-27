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Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006)

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Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006) - фото 1
Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006) - фото 2
Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006) - фото 3
Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006) - фото 4
Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006) - фото 5
Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006) - фото 6
Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006) - фото 7
Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
  • Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006) - фото 1
  • Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006) - фото 2
  • Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006) - фото 3
  • Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006) - фото 4
  • Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006) - фото 5
  • Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006) - фото 6
  • Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006) - фото 7
  • Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
620 руб.  1 130 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640457
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006)
620 руб. -45%
1 130 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
38x113x63
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006)

Мышь проводная Logitech M100 – надежный контроллер для работы за компьютером с немарким черным дизайном. Симметричная конструкция сохраняет удобство удержания любой рукой. Матовый пластик не скользит, маскирует отпечатки пальцев и подобные загрязнения. Logitech M100 оснащена 3 стандартными кнопками управления и колесом прокрутки. Работа датчика с разрешением 1000 dpi обеспечивает оптимальную скорость движения курсора. Подключение через USB-кабель длиной 1.8 м не требует зарядки или замены элементов питания.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
38x113x63
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Logitech M100 – надежный контроллер для работы за компьютером с немарким черным дизайном. Симметричная конструкция сохраняет удобство удержания любой рукой. Матовый пластик не скользит, маскирует отпечатки пальцев и подобные загрязнения. Logitech M100 оснащена 3 стандартными кнопками управления и колесом прокрутки. Работа датчика с разрешением 1000 dpi обеспечивает оптимальную скорость движения курсора. Подключение через USB-кабель длиной 1.8 м не требует зарядки или замены элементов питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech M100 темно-серая (910-005006) - по цене 620 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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