Мышь Acer OMR309 белый (ZL.MCECC.02Z)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727543
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
148
Описание товара Мышь Acer OMR309 белый (ZL.MCECC.02Z)
Мышь Acer OMR309 белый (ZL.MCECC.02Z)
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Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Мышь Acer OMR309 белый (ZL.MCECC.02Z)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
Мышь Acer OMR309 белый (ZL.MCECC.02Z) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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