Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%770 руб. 1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 256071
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
35х64х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х9
Вес, г.
183
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый
Проводная мышь для игр с 4 чувствительными кнопками. Оптический датчик с чувствительностью 1600 точек на дюйм. Кнопка выбора скорости (600–1600 точек на дюйм). Удобная конструкция для работы как правой, так и левой рукой.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
35х64х108
Страна производитель
Китай
Проводная мышь для игр с 4 чувствительными кнопками. Оптический датчик с чувствительностью 1600 точек на дюйм. Кнопка выбора скорости (600–1600 точек на дюйм). Удобная конструкция для работы как правой, так и левой рукой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь, покупал к клавиатуре той же фирмы.
Достоинства:
Комментарий:
Очень приятная на ощупь мышка, но маловата и неудобна для моей руки. Парням моим так вообще малюсенькая.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка рабочая,но не горит светодиод внизу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, каждый год покупаю такую же всегда, потому что колесико всегда начинает барахлить) нравится именно версия с щелкающими клавишами
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь около года, ещё не ломалась.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка. Резвая! Кот не успевает за ней Берите, не пожалеете. Для хорошей и полноценной жизни к ней нужна батарейка АА (пальчиковая). Ну там разберётесь для чего она
Достоинства:
Комментарий:
Мышка простая, в небольшой рукк лежит удобно. Клики слышно отчетливо, и это ее минус.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка Заказал уже вторую (одну домой и одну на работу)
Достоинства:
Комментарий:
Мышь работает. Все детали легко открываются для замены батареек. Приятные тактильные ощущения и удобно лежит в руке.
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышка, просто супер, удобно лежит в руке и не глючит очень рада, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Третий раз приобретаю мышь этой фирмы. Удобно лежит в руке, благодаря прорезиненной вставке мышь не скользит. Имеет приятную на ощупь матовую поверхность. Ранее приобретала мышь этой фирмы (модель FG10S), она полностью бесшумная. Данная модель имеет характерный щелкающий звук клавиш при нажатии. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю вторую уже. В подарок. Качество отличное. Кнопки тихие
Достоинства:
Комментарий:
Мышка не плохая, вообще искал бесшумную, но это не она
Достоинства:
Комментарий:
Мышь хорошего качества, за сою цену. Высокий dpi, можно и для телевизора 4К.
Достоинства:
Комментарий:
мышка супер, беру вторую уже
Достоинства:
Комментарий:
Для большой руки наверное будет маловата. Для офисных задач супер!
Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь, покупал к клавиатуре той же фирмы.
Достоинства:
Комментарий:
Очень приятная на ощупь мышка, но маловата и неудобна для моей руки. Парням моим так вообще малюсенькая.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка рабочая,но не горит светодиод внизу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, каждый год покупаю такую же всегда, потому что колесико всегда начинает барахлить) нравится именно версия с щелкающими клавишами
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь около года, ещё не ломалась.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка. Резвая! Кот не успевает за ней Берите, не пожалеете. Для хорошей и полноценной жизни к ней нужна батарейка АА (пальчиковая). Ну там разберётесь для чего она
Достоинства:
Комментарий:
Мышка простая, в небольшой рукк лежит удобно. Клики слышно отчетливо, и это ее минус.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка Заказал уже вторую (одну домой и одну на работу)
Достоинства:
Комментарий:
Мышь работает. Все детали легко открываются для замены батареек. Приятные тактильные ощущения и удобно лежит в руке.
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышка, просто супер, удобно лежит в руке и не глючит очень рада, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Третий раз приобретаю мышь этой фирмы. Удобно лежит в руке, благодаря прорезиненной вставке мышь не скользит. Имеет приятную на ощупь матовую поверхность. Ранее приобретала мышь этой фирмы (модель FG10S), она полностью бесшумная. Данная модель имеет характерный щелкающий звук клавиш при нажатии. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю вторую уже. В подарок. Качество отличное. Кнопки тихие
Достоинства:
Комментарий:
Мышка не плохая, вообще искал бесшумную, но это не она
Достоинства:
Комментарий:
Мышь хорошего качества, за сою цену. Высокий dpi, можно и для телевизора 4К.
Достоинства:
Комментарий:
мышка супер, беру вторую уже
Достоинства:
Комментарий:
Для большой руки наверное будет маловата. Для офисных задач супер!