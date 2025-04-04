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Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый

16 Отзывы
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Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
770 руб.  1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256071
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
35х64х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х9
Вес, г.
183

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый

Проводная мышь для игр с 4 чувствительными кнопками. Оптический датчик с чувствительностью 1600 точек на дюйм. Кнопка выбора скорости (600–1600 точек на дюйм). Удобная конструкция для работы как правой, так и левой рукой.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый

Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Артём Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь, покупал к клавиатуре той же фирмы.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Очень приятная на ощупь мышка, но маловата и неудобна для моей руки. Парням моим так вообще малюсенькая.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка рабочая,но не горит светодиод внизу.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Дмитрий Леопольд

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, каждый год покупаю такую же всегда, потому что колесико всегда начинает барахлить) нравится именно версия с щелкающими клавишами
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Александра П.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь около года, ещё не ломалась.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Ben Galitskiy

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка. Резвая! Кот не успевает за ней Берите, не пожалеете. Для хорошей и полноценной жизни к ней нужна батарейка АА (пальчиковая). Ну там разберётесь для чего она
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Татьяна Ц

Достоинства:


Комментарий:
Мышка простая, в небольшой рукк лежит удобно. Клики слышно отчетливо, и это ее минус.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка Заказал уже вторую (одну домой и одну на работу)
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Наталья Е.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь работает. Все детали легко открываются для замены батареек. Приятные тактильные ощущения и удобно лежит в руке.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Анна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышка, просто супер, удобно лежит в руке и не глючит очень рада, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
HM

Достоинства:


Комментарий:
Третий раз приобретаю мышь этой фирмы. Удобно лежит в руке, благодаря прорезиненной вставке мышь не скользит. Имеет приятную на ощупь матовую поверхность. Ранее приобретала мышь этой фирмы (модель FG10S), она полностью бесшумная. Данная модель имеет характерный щелкающий звук клавиш при нажатии. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю вторую уже. В подарок. Качество отличное. Кнопки тихие
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мышка не плохая, вообще искал бесшумную, но это не она
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь хорошего качества, за сою цену. Высокий dpi, можно и для телевизора 4К.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
мышка супер, беру вторую уже
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Николай О.

Достоинства:


Комментарий:
Для большой руки наверное будет маловата. Для офисных задач супер!



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
35х64х108
Страна производитель
Китай
Описание
Проводная мышь для игр с 4 чувствительными кнопками. Оптический датчик с чувствительностью 1600 точек на дюйм. Кнопка выбора скорости (600–1600 точек на дюйм). Удобная конструкция для работы как правой, так и левой рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Артём Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь, покупал к клавиатуре той же фирмы.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Очень приятная на ощупь мышка, но маловата и неудобна для моей руки. Парням моим так вообще малюсенькая.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка рабочая,но не горит светодиод внизу.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Дмитрий Леопольд

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, каждый год покупаю такую же всегда, потому что колесико всегда начинает барахлить) нравится именно версия с щелкающими клавишами
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Александра П.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь около года, ещё не ломалась.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Ben Galitskiy

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка. Резвая! Кот не успевает за ней Берите, не пожалеете. Для хорошей и полноценной жизни к ней нужна батарейка АА (пальчиковая). Ну там разберётесь для чего она
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Татьяна Ц

Достоинства:


Комментарий:
Мышка простая, в небольшой рукк лежит удобно. Клики слышно отчетливо, и это ее минус.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка Заказал уже вторую (одну домой и одну на работу)
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Наталья Е.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь работает. Все детали легко открываются для замены батареек. Приятные тактильные ощущения и удобно лежит в руке.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Анна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышка, просто супер, удобно лежит в руке и не глючит очень рада, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
HM

Достоинства:


Комментарий:
Третий раз приобретаю мышь этой фирмы. Удобно лежит в руке, благодаря прорезиненной вставке мышь не скользит. Имеет приятную на ощупь матовую поверхность. Ранее приобретала мышь этой фирмы (модель FG10S), она полностью бесшумная. Данная модель имеет характерный щелкающий звук клавиш при нажатии. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю вторую уже. В подарок. Качество отличное. Кнопки тихие
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мышка не плохая, вообще искал бесшумную, но это не она
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь хорошего качества, за сою цену. Высокий dpi, можно и для телевизора 4К.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
мышка супер, беру вторую уже
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Николай О.

Достоинства:


Комментарий:
Для большой руки наверное будет маловата. Для офисных задач супер!


Мышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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