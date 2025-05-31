Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 6 месяцев
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F)
Представляем вашему вниманию беспроводную мышь Acer, которая станет отличным решением для повседневного использования. Эта универсальная мышь обладает стильным черным дизайном и весит всего 136 граммов, что делает её удобной для транспортировки и использования в офисе или дома. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi обеспечивает точное и плавное управление курсором, что подходит для работы с текстами, графикой и интернет-серфинга. Подключение осуществляется через интерфейс Bluetooth, обеспечивая свободу движений без надоедливых проводов. Бренд Acer гарантирует высокое качество и надежность, а универсальность мыши делает ее подходящей для самых разных задач и устройств. Насладитесь комфортом и функциональностью с беспроводной мышью Acer, созданной для того, чтобы сделать вашу работу максимально продуктивной.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитМышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503)
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитМышь беспроводная Genius NX-8008S black (31030028400)
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитМышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G)
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитМышь Genius NX-7010 Gray (31030018405)
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитМышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646)
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитМышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитМышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитМышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024)
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитМышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитМышь Acer OMR301 (ZL.MCECC.01T) черный
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитМышь Acer OMR312 бежевый (ZL.MCECC.037)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышка, чуть больше моей старой, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная мышка! Работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, один минус слышно нажатие клавиш
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь. К приобретению рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Бюджетно , надежно. За такие деньги все норм.
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже несколько месяцев, всё супер
Достоинства:
Комментарий:
Мышь понравилась, рабочая, на сколько хватит- посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
В целом хорошая мышка за свои деньги. Только кнопки жестковаты - стрелялки не поиграеш.
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Удобно брать с собой. Материалы приятные. Всё хорошо работает.
Достоинства:
Комментарий:
обычная мышь. что хотел, то и получил.
Достоинства:
Комментарий:
лучшая мышка цена/качество. Удобно лежит в руке, никаких срывов, залагиваний. Нажатия приятные
Достоинства:
Комментарий:
Три месяца в эксплуатации, работаю с ним по 11 часов 5/7, нареканий нет. К покупке рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Мышка работает. Покупкой доволен. Цена адекватная.
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь ,ребенок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
маленькая,немного нужна привыкнуть. а так норм,хорошо по столу ерзает)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка для стандартных задач Рекомендую купить аккумуляторы, а не обычные батарейки
Достоинства:
Комментарий:
клацает громко ,но пока работает.
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкая, удобная, при простое отключается для экономии заряда.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, за не большие деньги) работает четко.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка за свои деньги. Работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка собрана качественно, но клики очень громкие, за такую цену норм, но если вам принципиально - смотрите более тихие аналоги.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь как мышь, пока работает без перебоев
Достоинства:
Комментарий:
Все работает на раз. Быстро привыкаешь, что уходит в спящий режим, но один клик и уже в работе. Для меня один недостаток. низкая. Под мою руку чуть повыше бы, но привык.
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущая точно такая же сломалась через 4 месяца ежедневного использования, посмотрим на сколько хватит этой
Достоинства:
Комментарий:
брал для ноутбука,всё работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка. Маленькая, удобная. Кликает довольно шумно, кому это важно,- не подойдёт. Комплект полный, с батарейкой. Покрытие довольно маркое, приходится часто протирать. Работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Упакована хорошо! В комплекте есть батарейка. Хорошая, рабочая, лёгкая мышка. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Удобная, качественно работает
Достоинства:
Комментарий:
шустрая,отклик отличный. падения с ноутбука не пережила,пришлось заказывать вторую такую.
Достоинства:
Комментарий:
мышачит. батарейка в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстро слезло покрытие кнопок, теперь выглядит как будто ей 5 лет
Достоинства:
Комментарий:
Сама мышка качественная, а батарейка в комплекте - г..но. Брал другую модель мышки, так стоковая батарейка меньше месяца проработала.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышка, маленькая и легкая. питание от батарейки, и есть кнопка выключения
Отзывы о товаре Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F)
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышка, чуть больше моей старой, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная мышка! Работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, один минус слышно нажатие клавиш
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь. К приобретению рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Бюджетно , надежно. За такие деньги все норм.
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже несколько месяцев, всё супер
Достоинства:
Комментарий:
Мышь понравилась, рабочая, на сколько хватит- посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
В целом хорошая мышка за свои деньги. Только кнопки жестковаты - стрелялки не поиграеш.
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Удобно брать с собой. Материалы приятные. Всё хорошо работает.
Достоинства:
Комментарий:
обычная мышь. что хотел, то и получил.
Достоинства:
Комментарий:
лучшая мышка цена/качество. Удобно лежит в руке, никаких срывов, залагиваний. Нажатия приятные
Достоинства:
Комментарий:
Три месяца в эксплуатации, работаю с ним по 11 часов 5/7, нареканий нет. К покупке рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Мышка работает. Покупкой доволен. Цена адекватная.
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь ,ребенок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
маленькая,немного нужна привыкнуть. а так норм,хорошо по столу ерзает)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка для стандартных задач Рекомендую купить аккумуляторы, а не обычные батарейки
Достоинства:
Комментарий:
клацает громко ,но пока работает.
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкая, удобная, при простое отключается для экономии заряда.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, за не большие деньги) работает четко.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка за свои деньги. Работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка собрана качественно, но клики очень громкие, за такую цену норм, но если вам принципиально - смотрите более тихие аналоги.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь как мышь, пока работает без перебоев
Достоинства:
Комментарий:
Все работает на раз. Быстро привыкаешь, что уходит в спящий режим, но один клик и уже в работе. Для меня один недостаток. низкая. Под мою руку чуть повыше бы, но привык.
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущая точно такая же сломалась через 4 месяца ежедневного использования, посмотрим на сколько хватит этой
Достоинства:
Комментарий:
брал для ноутбука,всё работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка. Маленькая, удобная. Кликает довольно шумно, кому это важно,- не подойдёт. Комплект полный, с батарейкой. Покрытие довольно маркое, приходится часто протирать. Работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Упакована хорошо! В комплекте есть батарейка. Хорошая, рабочая, лёгкая мышка. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Удобная, качественно работает
Достоинства:
Комментарий:
шустрая,отклик отличный. падения с ноутбука не пережила,пришлось заказывать вторую такую.
Достоинства:
Комментарий:
мышачит. батарейка в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстро слезло покрытие кнопок, теперь выглядит как будто ей 5 лет
Достоинства:
Комментарий:
Сама мышка качественная, а батарейка в комплекте - г..но. Брал другую модель мышки, так стоковая батарейка меньше месяца проработала.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышка, маленькая и легкая. питание от батарейки, и есть кнопка выключения