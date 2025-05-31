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Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F) купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F)

34 Отзывы
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Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F) - фото 1
Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F) - фото 2
Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F) - фото 3
Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F) - фото 4
Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F) - фото 5
Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F) - фото 6
Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F) - фото 1
  • Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F) - фото 2
  • Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F) - фото 3
  • Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F) - фото 4
  • Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F) - фото 5
  • Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F) - фото 6
  • Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541424
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F)
700 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Габариты (ШxВxД), мм
60х31.7х113
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
130

Описание товара Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F)

Представляем вашему вниманию беспроводную мышь Acer, которая станет отличным решением для повседневного использования. Эта универсальная мышь обладает стильным черным дизайном и весит всего 136 граммов, что делает её удобной для транспортировки и использования в офисе или дома. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi обеспечивает точное и плавное управление курсором, что подходит для работы с текстами, графикой и интернет-серфинга. Подключение осуществляется через интерфейс Bluetooth, обеспечивая свободу движений без надоедливых проводов. Бренд Acer гарантирует высокое качество и надежность, а универсальность мыши делает ее подходящей для самых разных задач и устройств. Насладитесь комфортом и функциональностью с беспроводной мышью Acer, созданной для того, чтобы сделать вашу работу максимально продуктивной.



Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Максютова Рита

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышка, чуть больше моей старой, но не критично.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Даниил

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная мышка! Работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, один минус слышно нажатие клавиш
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь. К приобретению рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Валерий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Бюджетно , надежно. За такие деньги все норм.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Виолетта К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает уже несколько месяцев, всё супер
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь понравилась, рабочая, на сколько хватит- посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Канат О.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хорошая мышка за свои деньги. Только кнопки жестковаты - стрелялки не поиграеш.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Мари К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобно брать с собой. Материалы приятные. Всё хорошо работает.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
обычная мышь. что хотел, то и получил.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
лучшая мышка цена/качество. Удобно лежит в руке, никаких срывов, залагиваний. Нажатия приятные
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Майя Д.

Достоинства:


Комментарий:
Три месяца в эксплуатации, работаю с ним по 11 часов 5/7, нареканий нет. К покупке рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка работает. Покупкой доволен. Цена адекватная.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь ,ребенок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
маленькая,немного нужна привыкнуть. а так норм,хорошо по столу ерзает)
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Даниил С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка для стандартных задач Рекомендую купить аккумуляторы, а не обычные батарейки
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
клацает громко ,но пока работает.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкая, удобная, при простое отключается для экономии заряда.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, за не большие деньги) работает четко.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка за свои деньги. Работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка собрана качественно, но клики очень громкие, за такую цену норм, но если вам принципиально - смотрите более тихие аналоги.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь как мышь, пока работает без перебоев
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает на раз. Быстро привыкаешь, что уходит в спящий режим, но один клик и уже в работе. Для меня один недостаток. низкая. Под мою руку чуть повыше бы, но привык.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Анастасия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущая точно такая же сломалась через 4 месяца ежедневного использования, посмотрим на сколько хватит этой
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
брал для ноутбука,всё работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка. Маленькая, удобная. Кликает довольно шумно, кому это важно,- не подойдёт. Комплект полный, с батарейкой. Покрытие довольно маркое, приходится часто протирать. Работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Упакована хорошо! В комплекте есть батарейка. Хорошая, рабочая, лёгкая мышка. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная, качественно работает
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
шустрая,отклик отличный. падения с ноутбука не пережила,пришлось заказывать вторую такую.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
мышачит. батарейка в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстро слезло покрытие кнопок, теперь выглядит как будто ей 5 лет
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Сама мышка качественная, а батарейка в комплекте - г..но. Брал другую модель мышки, так стоковая батарейка меньше месяца проработала.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Кирилл Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышка, маленькая и легкая. питание от батарейки, и есть кнопка выключения



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Габариты (ШxВxД), мм
60х31.7х113
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию беспроводную мышь Acer, которая станет отличным решением для повседневного использования. Эта универсальная мышь обладает стильным черным дизайном и весит всего 136 граммов, что делает её удобной для транспортировки и использования в офисе или дома. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi обеспечивает точное и плавное управление курсором, что подходит для работы с текстами, графикой и интернет-серфинга. Подключение осуществляется через интерфейс Bluetooth, обеспечивая свободу движений без надоедливых проводов. Бренд Acer гарантирует высокое качество и надежность, а универсальность мыши делает ее подходящей для самых разных задач и устройств. Насладитесь комфортом и функциональностью с беспроводной мышью Acer, созданной для того, чтобы сделать вашу работу максимально продуктивной.


Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Максютова Рита

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышка, чуть больше моей старой, но не критично.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Даниил

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная мышка! Работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, один минус слышно нажатие клавиш
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь. К приобретению рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Валерий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Бюджетно , надежно. За такие деньги все норм.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Виолетта К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает уже несколько месяцев, всё супер
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь понравилась, рабочая, на сколько хватит- посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Канат О.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хорошая мышка за свои деньги. Только кнопки жестковаты - стрелялки не поиграеш.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Мари К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобно брать с собой. Материалы приятные. Всё хорошо работает.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
обычная мышь. что хотел, то и получил.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
лучшая мышка цена/качество. Удобно лежит в руке, никаких срывов, залагиваний. Нажатия приятные
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Майя Д.

Достоинства:


Комментарий:
Три месяца в эксплуатации, работаю с ним по 11 часов 5/7, нареканий нет. К покупке рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка работает. Покупкой доволен. Цена адекватная.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь ,ребенок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
маленькая,немного нужна привыкнуть. а так норм,хорошо по столу ерзает)
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Даниил С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка для стандартных задач Рекомендую купить аккумуляторы, а не обычные батарейки
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
клацает громко ,но пока работает.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкая, удобная, при простое отключается для экономии заряда.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, за не большие деньги) работает четко.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка за свои деньги. Работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка собрана качественно, но клики очень громкие, за такую цену норм, но если вам принципиально - смотрите более тихие аналоги.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь как мышь, пока работает без перебоев
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает на раз. Быстро привыкаешь, что уходит в спящий режим, но один клик и уже в работе. Для меня один недостаток. низкая. Под мою руку чуть повыше бы, но привык.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Анастасия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущая точно такая же сломалась через 4 месяца ежедневного использования, посмотрим на сколько хватит этой
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
брал для ноутбука,всё работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка. Маленькая, удобная. Кликает довольно шумно, кому это важно,- не подойдёт. Комплект полный, с батарейкой. Покрытие довольно маркое, приходится часто протирать. Работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Упакована хорошо! В комплекте есть батарейка. Хорошая, рабочая, лёгкая мышка. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная, качественно работает
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
шустрая,отклик отличный. падения с ноутбука не пережила,пришлось заказывать вторую такую.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
мышачит. батарейка в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстро слезло покрытие кнопок, теперь выглядит как будто ей 5 лет
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Сама мышка качественная, а батарейка в комплекте - г..но. Брал другую модель мышки, так стоковая батарейка меньше месяца проработала.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Кирилл Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышка, маленькая и легкая. питание от батарейки, и есть кнопка выключения


Мышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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