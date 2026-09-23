Мышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928)
Мышь проводная Defender Bulletstorm GM-928 не оставит равнодушными самых требовательных пользователей, питающих слабость к оригинальным аксессуарам. Представленную модель украшает запоминающийся принт в виде черепов различных оттенков, а встроенная RGB-подсветка придает ей неповторимый характер, подчеркивая индивидуальность пользователя. Чтобы сделать мышь проводную Defender Bulletstorm GM-928 впечатляюще чувствительной, производитель положил в основу оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 7200 dpi и возможностью его регулировки. Нанесенное на корпус покрытие является гарантом удобного захвата устройства без вероятности скольжения. Длинный 1.5-метровый кабель может похвастаться наличием тканевой оплетки, уберегающей от образования заломов.
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