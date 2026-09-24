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Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030) купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030)

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Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030) - фото 1
Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030) - фото 2
Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030) - фото 3
Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030) - фото 4
Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030) - фото 5
Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030) - фото 6
Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030) - фото 7
Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030) - фото 1
  • Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030) - фото 2
  • Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030) - фото 3
  • Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030) - фото 4
  • Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030) - фото 5
  • Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030) - фото 6
  • Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030) - фото 7
  • Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718208
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030)
620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х6
Вес, г.
250

Описание товара Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030)

Мышь беспроводная Acer OMR309 [ZL.MCECC.030] получает изготовленный из светло-зеленого пластика с матовым нескользящим покрытием. Модель с 4 четко срабатывающими клавишами оснащается оптическим светодиодным сенсором, который может стабильно работать на практический любой гладкой поверхности. Сенсор поддерживает разрешение 800-1600 dpi и предлагает отдельный переключатель для выбора чувствительности.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Acer OMR309 [ZL.MCECC.030] получает изготовленный из светло-зеленого пластика с матовым нескользящим покрытием. Модель с 4 четко срабатывающими клавишами оснащается оптическим светодиодным сенсором, который может стабильно работать на практический любой гладкой поверхности. Сенсор поддерживает разрешение 800-1600 dpi и предлагает отдельный переключатель для выбора чувствительности.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Acer OMR309 зеленый (ZL.MCECC.030) - по цене 620 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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