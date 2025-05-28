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Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G)

28 Отзывы
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Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 1
Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 2
Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 3
Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 4
Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 5
Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 6
Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 7
Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 8
Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 9
Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 10
Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 1
  • Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 2
  • Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 3
  • Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 4
  • Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 5
  • Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 6
  • Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 7
  • Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 8
  • Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 9
  • Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 10
  • Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541425
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G)
680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
77х41х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х8
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G)

Мыши и клавиатуры Acer обеспечивают высокую точность и большой комфорт при выполнении поставленных задач. Беспроводные мыши и клавиатуры функционирую на расстоянии, а стилусы позволяют писать на смартфоне или планшете без дополнительных усилий.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G)

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная мышка, спустя полгодп работает отлично, без нареканий. дополнительными кнопками можно листать вперёд назад
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Мышка очень удобная. Работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Константин Х.

Достоинства:


Комментарий:
Просто великолепно Удобно лежит в крупной руке. Сама компактная. Ношу с ноутбуком. Есть очень удобное штатное гнездо для комплектного свистка адаптера.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Виктор Ш.

Достоинства:


Комментарий:
мышка хорошая, но после 7 месяцев пользования начался небольшой скрип при пролистывании колёсика мышки и при серфинге сайтов и программ начинает подтормаживать это пролистывание, т.е появляются подёргивания при пролистывании чего либо, мышку эксплуатировал аккуратно, не играю в игры и не очень много пользовался мышкой, но все таки это произошло, в остальном нормально, судите дальше сами. (Дополнение к отзыву на следующий день. Можно просто подуть в отверстие где колесик мышки и все будет работать )
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарно работает, очень эргономичная Сколько хватит ее в режиме эксплуатации не знаю, на данный момент за организацию, доставку, качество пять звезд
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Абдулмумин А.

Достоинства:


Комментарий:
Самое главное, есть кнопка включения и выключения мышки
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. В комплекте идет батарейка
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная беспроводная мышь Acer OMR140! Я использую эту мышь уже несколько недель, и она полностью оправдала мои ожидания. Во-первых, дизайн очень стильный и современный, что приятно радует глаз. Она удобно лежит в руке, даже при длительном использовании не вызывает усталости. Беспроводное соединение работает безупречно — никаких задержек или сбоев. Я оценил дальность действия: могу спокойно работать на расстоянии от компьютера, не переживая о потере сигнала. Батарея также радует своей долговечностью — я не менял её уже несколько недель! Кнопки нажимаются четко и с приятным откликом, а возможность настройки чувствительности делает эту мышь универсальным инструментом для работы и игр. В целом, я очень доволен покупкой и рекомендую Acer OMR140 всем, кто ищет качественную и надежную беспроводную мышь!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Алла

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, беру уже вторую, теперь и дома и на работе удобные мышки. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя, качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Алла

Достоинства:


Комментарий:
Мышка отличная, не сразу нашла usb токен, как оказалось он был в самой мышке внутри, где батарейка. Тактильно очень приятная мышка и батарейка уже была в комплекте, что порадовало.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь. Работает отлично даже без коврика.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь отличная, отклик быстрый, расстояние большое (работает даже из другой комнаты). В руке сидит очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Екатерина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка удобная, можно работать с любого места, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мышка пришла в хорошем состоянии.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Федор А.

Достоинства:


Комментарий:
Минусы. Очень легкая, Анатомия не подходит для большой руки. Плюсы не дорогая, Доп. кнопки. Итог нужно ее утяжелить и будет норм
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Вероника С.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобная,то что искали.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Владимир Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, форма удобная .Пришло все целое!
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Артём Х.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классные первые впечатления. Советую!!!)))
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
мышка работает отлично, пришла хорошо запакованная. батарейка внутри всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь!) в пользовании 4 месяца всё работает. Брал для работы, пользуюсь каждый день. Всегда брал только logitech, но они сейчас неоправданно дорогие(
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная мышь, пользуюсь с удовольствием!
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, в меру шумная, удобная для руки.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
по акции за 600р хороший вариант
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень приятно рука ложится. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Иногда дёргается курсор, а так норм
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Ксения Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работаю этой мышью месяца 2. Всё отлично



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
77х41х108
Страна производитель
Китай
Описание
Мыши и клавиатуры Acer обеспечивают высокую точность и большой комфорт при выполнении поставленных задач. Беспроводные мыши и клавиатуры функционирую на расстоянии, а стилусы позволяют писать на смартфоне или планшете без дополнительных усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная мышка, спустя полгодп работает отлично, без нареканий. дополнительными кнопками можно листать вперёд назад
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Мышка очень удобная. Работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Константин Х.

Достоинства:


Комментарий:
Просто великолепно Удобно лежит в крупной руке. Сама компактная. Ношу с ноутбуком. Есть очень удобное штатное гнездо для комплектного свистка адаптера.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Виктор Ш.

Достоинства:


Комментарий:
мышка хорошая, но после 7 месяцев пользования начался небольшой скрип при пролистывании колёсика мышки и при серфинге сайтов и программ начинает подтормаживать это пролистывание, т.е появляются подёргивания при пролистывании чего либо, мышку эксплуатировал аккуратно, не играю в игры и не очень много пользовался мышкой, но все таки это произошло, в остальном нормально, судите дальше сами. (Дополнение к отзыву на следующий день. Можно просто подуть в отверстие где колесик мышки и все будет работать )
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарно работает, очень эргономичная Сколько хватит ее в режиме эксплуатации не знаю, на данный момент за организацию, доставку, качество пять звезд
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Абдулмумин А.

Достоинства:


Комментарий:
Самое главное, есть кнопка включения и выключения мышки
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. В комплекте идет батарейка
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная беспроводная мышь Acer OMR140! Я использую эту мышь уже несколько недель, и она полностью оправдала мои ожидания. Во-первых, дизайн очень стильный и современный, что приятно радует глаз. Она удобно лежит в руке, даже при длительном использовании не вызывает усталости. Беспроводное соединение работает безупречно — никаких задержек или сбоев. Я оценил дальность действия: могу спокойно работать на расстоянии от компьютера, не переживая о потере сигнала. Батарея также радует своей долговечностью — я не менял её уже несколько недель! Кнопки нажимаются четко и с приятным откликом, а возможность настройки чувствительности делает эту мышь универсальным инструментом для работы и игр. В целом, я очень доволен покупкой и рекомендую Acer OMR140 всем, кто ищет качественную и надежную беспроводную мышь!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Алла

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, беру уже вторую, теперь и дома и на работе удобные мышки. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя, качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Алла

Достоинства:


Комментарий:
Мышка отличная, не сразу нашла usb токен, как оказалось он был в самой мышке внутри, где батарейка. Тактильно очень приятная мышка и батарейка уже была в комплекте, что порадовало.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь. Работает отлично даже без коврика.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь отличная, отклик быстрый, расстояние большое (работает даже из другой комнаты). В руке сидит очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Екатерина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка удобная, можно работать с любого места, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мышка пришла в хорошем состоянии.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Федор А.

Достоинства:


Комментарий:
Минусы. Очень легкая, Анатомия не подходит для большой руки. Плюсы не дорогая, Доп. кнопки. Итог нужно ее утяжелить и будет норм
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Вероника С.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобная,то что искали.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Владимир Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, форма удобная .Пришло все целое!
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Артём Х.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классные первые впечатления. Советую!!!)))
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
мышка работает отлично, пришла хорошо запакованная. батарейка внутри всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь!) в пользовании 4 месяца всё работает. Брал для работы, пользуюсь каждый день. Всегда брал только logitech, но они сейчас неоправданно дорогие(
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная мышь, пользуюсь с удовольствием!
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, в меру шумная, удобная для руки.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
по акции за 600р хороший вариант
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень приятно рука ложится. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Иногда дёргается курсор, а так норм
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Ксения Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работаю этой мышью месяца 2. Всё отлично


Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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