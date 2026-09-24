Мышь Genius NX-8008S Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Genius NX-8008S Grey
Мышь Genius NX-8008S — бесшумная беспроводная мышь с USB-приёмником, которая идеально подходит для использования как на ноутбуках, так и на компьютерах. Она оснащена тремя кнопками, которые обеспечивают тихое и точное перемещение курсора, а также контурной формой, которая делает использование мыши ещё более комфортным. Независимо от того, пользуетесь ли вы ею на гладкой поверхности, на мраморе, диване или пылином стекле, эта мышь обеспечит плавное и точное движение курсора. Кроме того, благодаря Plug & Play она не требует установки драйверов и совместима с большинством операционных системам. Но это ещё не всё! Благодаря сенсору BlueEye, вы сможете наслаждаться непревзойдённым качеством работы этой мыши.
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