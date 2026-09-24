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Мышь Genius NX-8008S Grey купить с доставкой в Москве
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Мышь Genius NX-8008S Grey

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Мышь Genius NX-8008S Grey - фото 3
Мышь Genius NX-8008S Grey - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Genius NX-8008S Grey - фото 1
  • Мышь Genius NX-8008S Grey - фото 2
  • Мышь Genius NX-8008S Grey - фото 3
  • Мышь Genius NX-8008S Grey - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
670 руб.  1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654336
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Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Genius NX-8008S Grey

Мышь Genius NX-8008S — бесшумная беспроводная мышь с USB-приёмником, которая идеально подходит для использования как на ноутбуках, так и на компьютерах. Она оснащена тремя кнопками, которые обеспечивают тихое и точное перемещение курсора, а также контурной формой, которая делает использование мыши ещё более комфортным. Независимо от того, пользуетесь ли вы ею на гладкой поверхности, на мраморе, диване или пылином стекле, эта мышь обеспечит плавное и точное движение курсора. Кроме того, благодаря Plug & Play она не требует установки драйверов и совместима с большинством операционных системам. Но это ещё не всё! Благодаря сенсору BlueEye, вы сможете наслаждаться непревзойдённым качеством работы этой мыши.

Отзывы о товаре Мышь Genius NX-8008S Grey




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Мышь Genius NX-8008S — бесшумная беспроводная мышь с USB-приёмником, которая идеально подходит для использования как на ноутбуках, так и на компьютерах. Она оснащена тремя кнопками, которые обеспечивают тихое и точное перемещение курсора, а также контурной формой, которая делает использование мыши ещё более комфортным. Независимо от того, пользуетесь ли вы ею на гладкой поверхности, на мраморе, диване или пылином стекле, эта мышь обеспечит плавное и точное движение курсора. Кроме того, благодаря Plug & Play она не требует установки драйверов и совместима с большинством операционных системам. Но это ещё не всё! Благодаря сенсору BlueEye, вы сможете наслаждаться непревзойдённым качеством работы этой мыши.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Genius NX-8008S Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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