Top.Mail.Ru
Мышь Defender KRONOS GM-695 RGB/BLACK (52695) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Defender KRONOS GM-695 RGB/BLACK (52695)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Defender KRONOS GM-695 RGB/BLACK (52695) - фото 1
Мышь Defender KRONOS GM-695 RGB/BLACK (52695) - фото 2
Мышь Defender KRONOS GM-695 RGB/BLACK (52695) - фото 3
Мышь Defender KRONOS GM-695 RGB/BLACK (52695) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
  • Мышь Defender KRONOS GM-695 RGB/BLACK (52695) - фото 1
  • Мышь Defender KRONOS GM-695 RGB/BLACK (52695) - фото 2
  • Мышь Defender KRONOS GM-695 RGB/BLACK (52695) - фото 3
  • Мышь Defender KRONOS GM-695 RGB/BLACK (52695) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650695
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender KRONOS GM-695 RGB/BLACK (52695)
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
81x41x128
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Defender KRONOS GM-695 RGB/BLACK (52695)

Эргономичная игровая беспроводная мышь с радужной подсветкой. Мышь имеет две дополнительные боковые кнопки, встроенный аккумулятор на 400 мАч и тефлоновые ножки для легкого скольжения по поверхности стола.

Отзывы о товаре Мышь Defender KRONOS GM-695 RGB/BLACK (52695)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
81x41x128
Страна производитель
Китай
Описание
Эргономичная игровая беспроводная мышь с радужной подсветкой. Мышь имеет две дополнительные боковые кнопки, встроенный аккумулятор на 400 мАч и тефлоновые ножки для легкого скольжения по поверхности стола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender KRONOS GM-695 RGB/BLACK (52695) - купить по цене 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...