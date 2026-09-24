Мышь Defender KRONOS GM-695 RGB/BLACK (52695)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
В наличии
Код товара: 650695
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
81x41x128
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
180
Описание товара Мышь Defender KRONOS GM-695 RGB/BLACK (52695)
Эргономичная игровая беспроводная мышь с радужной подсветкой. Мышь имеет две дополнительные боковые кнопки, встроенный аккумулятор на 400 мАч и тефлоновые ножки для легкого скольжения по поверхности стола.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
81x41x128
Страна производитель
Китай
Эргономичная игровая беспроводная мышь с радужной подсветкой. Мышь имеет две дополнительные боковые кнопки, встроенный аккумулятор на 400 мАч и тефлоновые ножки для легкого скольжения по поверхности стола.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Defender KRONOS GM-695 RGB/BLACK (52695) - купить по цене 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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