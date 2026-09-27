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Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный

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Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 4
Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 5
Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 6
Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 7
Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 8
Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 9
Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 10
Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 11
Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 12
Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 13
Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 2
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 3
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 4
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 5
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 6
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 7
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 8
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 9
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 10
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 11
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 12
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 13
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256063
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х3
Вес, г.
250

Описание товара Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный

Мышь A4TECH - идеальное решение для пользователей, которым требуется надежное и удобное устройство для работы за ПК. Эта проводная мышь оснащена 1.5-метровым кабелем, обеспечивающим свободу передвижения и удобное подключение к вашему компьютеру через стандартный интерфейс USB Type-A. Тип сенсора у этой модели - оптический, с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точность и плавность движения курсора на экране. Мышь разработана с учетом анатомических особенностей правой руки, обеспечивая комфортный хват длительное время. Черный цвет корпуса придает устройству стильный и универсальный вид, подходящий для любого рабочего пространства. Наличие бесшумных кнопок позволяет работать в тишине, не отвлекая коллег или членов семьи. A4TECH - это бренд, известный своим качеством и инновационным подходом, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и надежности этой мыши. Она станет отличным выбором как для профессиональной работы, так и для повседневного использования.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH - идеальное решение для пользователей, которым требуется надежное и удобное устройство для работы за ПК. Эта проводная мышь оснащена 1.5-метровым кабелем, обеспечивающим свободу передвижения и удобное подключение к вашему компьютеру через стандартный интерфейс USB Type-A. Тип сенсора у этой модели - оптический, с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точность и плавность движения курсора на экране. Мышь разработана с учетом анатомических особенностей правой руки, обеспечивая комфортный хват длительное время. Черный цвет корпуса придает устройству стильный и универсальный вид, подходящий для любого рабочего пространства. Наличие бесшумных кнопок позволяет работать в тишине, не отвлекая коллег или членов семьи. A4TECH - это бренд, известный своим качеством и инновационным подходом, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и надежности этой мыши. Она станет отличным выбором как для профессиональной работы, так и для повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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