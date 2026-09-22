Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь SunWind SW-M705G черный (1422391)
Мышь SunWind — это идеальное сочетание функциональности и стиля, созданное для геймеров, ценящих высокое качество и надежность. Этот универсальный девайс имеет элегантный черный цвет и эргономичный дизайн, идеально подходящий для правой руки, обеспечивая комфорт даже при длительных игровых сессиях. С проводным подключением длиной 1.5 метра вы можете быть уверены в стабильной связи и быстром отклике, что особенно важно в динамичных играх. Оснащена оптическим сенсором с разрешением 3600 dpi, мышь SunWind позволяет максимально точно управлять курсором и адаптироваться к различным игровым ситуациям. Интерфейс подключения USB Type-A обеспечивает простоту и универсальность в использовании, подходя для большинства современных устройств. С весом 102 грамма, мышь оптимально сбалансирована для маневренности и устойчивости. Выбирая SunWind, вы получаете мощный инструмент для гейминга, который также отлично справится с повседневными задачами, гарантируя высокую производительность и комфорт в каждом движении.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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