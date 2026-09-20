Мышь беспроводная Sven RX-590SW
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503214
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
116х70х42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Мышь беспроводная Sven RX-590SW
С двухрежимной беспроводной мышью Sven RX-590SW покорять карьерные горизонты станет еще удобнее. В ее конструкции предусмотрено 7 кнопок, а также оптический светодиодный сенсор, функционирующий с разрешением 800/1200/1600 dpi. Еще один плюс этой офисной модели – бесшумный ход клавиш. Даже если вы часами активно печатаете, вы не будете мешать их клацаньем окружающим! Беспроводная мышь Sven RX-590SW обладает конструкцией, подходящей для использования правой рукой. Изготовлена она из пластика черного цвета. К компьютеру мышь подсоединяется за счет ресиверов Bluetooth или USB.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
116х70х42
Страна производитель
Китай
С двухрежимной беспроводной мышью Sven RX-590SW покорять карьерные горизонты станет еще удобнее. В ее конструкции предусмотрено 7 кнопок, а также оптический светодиодный сенсор, функционирующий с разрешением 800/1200/1600 dpi. Еще один плюс этой офисной модели – бесшумный ход клавиш. Даже если вы часами активно печатаете, вы не будете мешать их клацаньем окружающим! Беспроводная мышь Sven RX-590SW обладает конструкцией, подходящей для использования правой рукой. Изготовлена она из пластика черного цвета. К компьютеру мышь подсоединяется за счет ресиверов Bluetooth или USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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