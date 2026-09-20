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Мышь беспроводная Sven RX-590SW купить с доставкой в Москве
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Мышь беспроводная Sven RX-590SW

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Мышь беспроводная Sven RX-590SW - фото 1
Мышь беспроводная Sven RX-590SW - фото 2
Мышь беспроводная Sven RX-590SW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
  • Мышь беспроводная Sven RX-590SW - фото 1
  • Мышь беспроводная Sven RX-590SW - фото 2
  • Мышь беспроводная Sven RX-590SW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503214
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
116х70х42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Мышь беспроводная Sven RX-590SW

С двухрежимной беспроводной мышью Sven RX-590SW покорять карьерные горизонты станет еще удобнее. В ее конструкции предусмотрено 7 кнопок, а также оптический светодиодный сенсор, функционирующий с разрешением 800/1200/1600 dpi. Еще один плюс этой офисной модели – бесшумный ход клавиш. Даже если вы часами активно печатаете, вы не будете мешать их клацаньем окружающим! Беспроводная мышь Sven RX-590SW обладает конструкцией, подходящей для использования правой рукой. Изготовлена она из пластика черного цвета. К компьютеру мышь подсоединяется за счет ресиверов Bluetooth или USB.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Sven RX-590SW




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
116х70х42
Страна производитель
Китай
Описание
С двухрежимной беспроводной мышью Sven RX-590SW покорять карьерные горизонты станет еще удобнее. В ее конструкции предусмотрено 7 кнопок, а также оптический светодиодный сенсор, функционирующий с разрешением 800/1200/1600 dpi. Еще один плюс этой офисной модели – бесшумный ход клавиш. Даже если вы часами активно печатаете, вы не будете мешать их клацаньем окружающим! Беспроводная мышь Sven RX-590SW обладает конструкцией, подходящей для использования правой рукой. Изготовлена она из пластика черного цвета. К компьютеру мышь подсоединяется за счет ресиверов Bluetooth или USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь беспроводная Sven RX-590SW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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