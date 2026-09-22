Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885)
Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 – компьютерный манипулятор в черном корпусе с разноцветной подсветкой, которая дополнит собой игровую сборку на вашем столе. В оснащение модели входят восемь кнопок, пять из которых поддерживают программирование на выполнение определенных действий. Для точного позиционирования курсора имеется оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 3200 dpi, которое можно изменить при помощи предустановленных режимов и подстроить работу мыши под выполнение любых задач. Модель Defender Knight GM-885 подключается к компьютеру при помощи радиоканала, который обеспечивает стабильную связь в радиусе 10 м.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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