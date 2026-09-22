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Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) купить с доставкой в Москве
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Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885)

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Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 1
Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 2
Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 3
Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 4
Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 5
Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 6
Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 7
Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 8
Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 9
Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 10
Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 11
Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 12
Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 13
Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 14
Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 15
Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 16
Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 1
  • Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 2
  • Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 3
  • Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 4
  • Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 5
  • Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 6
  • Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 7
  • Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 8
  • Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 9
  • Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 10
  • Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 11
  • Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 12
  • Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 13
  • Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 14
  • Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 15
  • Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 16
  • Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730069
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x127x79
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
170

Описание товара Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885)

Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 – компьютерный манипулятор в черном корпусе с разноцветной подсветкой, которая дополнит собой игровую сборку на вашем столе. В оснащение модели входят восемь кнопок, пять из которых поддерживают программирование на выполнение определенных действий. Для точного позиционирования курсора имеется оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 3200 dpi, которое можно изменить при помощи предустановленных режимов и подстроить работу мыши под выполнение любых задач. Модель Defender Knight GM-885 подключается к компьютеру при помощи радиоканала, который обеспечивает стабильную связь в радиусе 10 м.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 black (52885)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.2
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x127x79
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Defender Knight GM-885 – компьютерный манипулятор в черном корпусе с разноцветной подсветкой, которая дополнит собой игровую сборку на вашем столе. В оснащение модели входят восемь кнопок, пять из которых поддерживают программирование на выполнение определенных действий. Для точного позиционирования курсора имеется оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 3200 dpi, которое можно изменить при помощи предустановленных режимов и подстроить работу мыши под выполнение любых задач. Модель Defender Knight GM-885 подключается к компьютеру при помощи радиоканала, который обеспечивает стабильную связь в радиусе 10 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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