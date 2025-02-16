Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 397120
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
111х72х39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
150
Описание товара Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный
Компьютерная мышь с разрешением оптического сенсора от 800 до 1600 dpi. Кнопка смены DPI. Эргономичная.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
111х72х39
Страна производитель
Китай
Компьютерная мышь с разрешением оптического сенсора от 800 до 1600 dpi. Кнопка смены DPI. Эргономичная.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший, батарейка идущая в комплекте мертвая.
Достоинства:
Комментарий:
26.03.2024г. Отработала год и умерла мгновенно.
Достоинства:
Комментарий:
чтоб не париться с выбором взял как у товарища по работе , недорогая, надежная, глюков и соскоков не наблюдаю
Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший, батарейка идущая в комплекте мертвая.
Достоинства:
Комментарий:
26.03.2024г. Отработала год и умерла мгновенно.
Достоинства:
Комментарий:
чтоб не париться с выбором взял как у товарища по работе , недорогая, надежная, глюков и соскоков не наблюдаю