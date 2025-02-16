Top.Mail.Ru
Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный

3 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный - фото 1
Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный - фото 2
Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный - фото 3
Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный - фото 4
Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный - фото 5
Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
  • Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный - фото 1
  • Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный - фото 2
  • Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный - фото 3
  • Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный - фото 4
  • Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный - фото 5
  • Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397120
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
111х72х39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный

Компьютерная мышь с разрешением оптического сенсора от 800 до 1600 dpi. Кнопка смены DPI. Эргономичная.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный

Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший, батарейка идущая в комплекте мертвая.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2024
Марта Л.

Достоинства:


Комментарий:
26.03.2024г. Отработала год и умерла мгновенно.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2024
Артём М.

Достоинства:


Комментарий:
чтоб не париться с выбором взял как у товарища по работе , недорогая, надежная, глюков и соскоков не наблюдаю



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
111х72х39
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерная мышь с разрешением оптического сенсора от 800 до 1600 dpi. Кнопка смены DPI. Эргономичная.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший, батарейка идущая в комплекте мертвая.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2024
Марта Л.

Достоинства:


Комментарий:
26.03.2024г. Отработала год и умерла мгновенно.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2024
Артём М.

Достоинства:


Комментарий:
чтоб не париться с выбором взял как у товарища по работе , недорогая, надежная, глюков и соскоков не наблюдаю


Мышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...