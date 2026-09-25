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Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024)

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Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 1
Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 2
Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 3
Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 4
Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 5
Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 6
Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 7
Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 8
Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 9
Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 10
Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 2
  • Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 3
  • Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 4
  • Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 5
  • Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 6
  • Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 7
  • Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 8
  • Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 9
  • Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 10
  • Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727587
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024)

Игровая мышь Acer предоставляет пользователям превосходную производительность и универсальность. Она выполнена в стильном черном цвете и подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее идеальным выбором для любого геймера. Эта проводная мышь оснащена кабелем длиной 1.8 метра, что обеспечивает свободу движения и удобство использования. Основная особенность этой мыши — ее оптический сенсор с разрешением 7200 dpi, который гарантирует точность и скорость в управлении. Это особенно важно для геймеров, которым требуется быстрое и точноe реагирование на действия в игре. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное и надежное соединение. Эта универсальная мышь отлично справляется с задачами не только в играх, но и в повседневной работе благодаря своей эргономике и высокой производительности. Хотя кнопки не бесшумные, их отзывчивость и надежность обеспечивают комфортное пользование и долговечность устройства. Бренд Acer гарантирует качество и надежность, что делает эту мышь отличной инвестицией для всех пользователей, ищущих надежное игровое решение.

Отзывы о товаре Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая мышь Acer предоставляет пользователям превосходную производительность и универсальность. Она выполнена в стильном черном цвете и подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее идеальным выбором для любого геймера. Эта проводная мышь оснащена кабелем длиной 1.8 метра, что обеспечивает свободу движения и удобство использования. Основная особенность этой мыши — ее оптический сенсор с разрешением 7200 dpi, который гарантирует точность и скорость в управлении. Это особенно важно для геймеров, которым требуется быстрое и точноe реагирование на действия в игре. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное и надежное соединение. Эта универсальная мышь отлично справляется с задачами не только в играх, но и в повседневной работе благодаря своей эргономике и высокой производительности. Хотя кнопки не бесшумные, их отзывчивость и надежность обеспечивают комфортное пользование и долговечность устройства. Бренд Acer гарантирует качество и надежность, что делает эту мышь отличной инвестицией для всех пользователей, ищущих надежное игровое решение.
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