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Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue

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Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 301409
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue
800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Источник питания мыши
2xAA
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
200

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue

Универсальная беспроводная мышь для работы дома и в офисе. Ее можно использовать с ноутбуком во время поездок и со стационарным компьютером. Для подключения устройства достаточно вставить в USB-порт приемник Bluetooth (во время транспортировки он хранится в специальном отсеке мыши). Блок обеспечивает стабильный прием сигнала на расстоянии до 15 м. Для настройки не нужно устанавливать специальные драйверы или приложения. Устройство будет удобно и правшам, и левшам. Вы сможете перепрограммировать кнопки под свои индивидуальные особенности.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Источник питания мыши
2xAA
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная беспроводная мышь для работы дома и в офисе. Ее можно использовать с ноутбуком во время поездок и со стационарным компьютером. Для подключения устройства достаточно вставить в USB-порт приемник Bluetooth (во время транспортировки он хранится в специальном отсеке мыши). Блок обеспечивает стабильный прием сигнала на расстоянии до 15 м. Для настройки не нужно устанавливать специальные драйверы или приложения. Устройство будет удобно и правшам, и левшам. Вы сможете перепрограммировать кнопки под свои индивидуальные особенности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - данный товар вы можете купить по цене 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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