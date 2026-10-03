Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
В наличии
Код товара: 301409
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
800 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Источник питания мыши
2xAA
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
200
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue
Универсальная беспроводная мышь для работы дома и в офисе. Ее можно использовать с ноутбуком во время поездок и со стационарным компьютером. Для подключения устройства достаточно вставить в USB-порт приемник Bluetooth (во время транспортировки он хранится в специальном отсеке мыши). Блок обеспечивает стабильный прием сигнала на расстоянии до 15 м. Для настройки не нужно устанавливать специальные драйверы или приложения. Устройство будет удобно и правшам, и левшам. Вы сможете перепрограммировать кнопки под свои индивидуальные особенности.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Источник питания мыши
2xAA
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Страна производитель
Китай
Универсальная беспроводная мышь для работы дома и в офисе. Ее можно использовать с ноутбуком во время поездок и со стационарным компьютером. Для подключения устройства достаточно вставить в USB-порт приемник Bluetooth (во время транспортировки он хранится в специальном отсеке мыши). Блок обеспечивает стабильный прием сигнала на расстоянии до 15 м. Для настройки не нужно устанавливать специальные драйверы или приложения. Устройство будет удобно и правшам, и левшам. Вы сможете перепрограммировать кнопки под свои индивидуальные особенности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue - данный товар вы можете купить по цене 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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