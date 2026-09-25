Мышь Defender Glory GM-514 white (52513)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Defender Glory GM-514 white (52513)
Мышь Defender — это современное сочетание стиля и функциональности, идеально подходящее для использования с персональным компьютером. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, она обеспечивает высокую точность и плавность движений, что делает её идеальной для работы и игр. Эта модель поддерживает беспроводное подключение, что значительно увеличивает свободу движений. Радиус действия составляет 10 метров, позволяя комфортно работать на расстоянии от устройства. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает совместимость с большинством ПК. Мышь имеет эргономичный дизайн, адаптированный для правой руки, что обеспечивает комфортное использование даже в течение длительного времени. Белый цвет придаёт устройству элегантный и современный вид. Питается эта мышь от встроенного аккумулятора, который поддерживает долгую работу без необходимости частой подзарядки, что будет особенно полезно для активных пользователей. Несмотря на все свои функции, весит она всего 120 граммов, что делает её лёгкой и удобной в использовании. Мышь не оснащена бесшумными кнопками, но это компенсируется качеством сборки и откликом при нажатии. Бренд Defender известен своим надёжным и продуманным подходом к разработке периферийных устройств, и эта мышь не исключение. Отличный выбор для тех, кто ценит сочетание функциональности и удобства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
Теги товара: Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG12 черный
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитМышь Logitech M190 BLUE (910-005925)
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE)
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитМышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906)
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитМышь Logitech M190 черный
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитМышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401)
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитМышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709)
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитМышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U)
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитМышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
Теги товара: Белые
Отзывы о товаре Мышь Defender Glory GM-514 white (52513)