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Мышь Acer OMR503 светло-серый (ZL.MCE11.01C) купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMR503 светло-серый (ZL.MCE11.01C)

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Мышь Acer OMR503 светло-серый (ZL.MCE11.01C) - фото 1
Мышь Acer OMR503 светло-серый (ZL.MCE11.01C) - фото 2
Мышь Acer OMR503 светло-серый (ZL.MCE11.01C) - фото 3
Мышь Acer OMR503 светло-серый (ZL.MCE11.01C) - фото 4
Мышь Acer OMR503 светло-серый (ZL.MCE11.01C) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Acer OMR503 светло-серый (ZL.MCE11.01C) - фото 1
  • Мышь Acer OMR503 светло-серый (ZL.MCE11.01C) - фото 2
  • Мышь Acer OMR503 светло-серый (ZL.MCE11.01C) - фото 3
  • Мышь Acer OMR503 светло-серый (ZL.MCE11.01C) - фото 4
  • Мышь Acer OMR503 светло-серый (ZL.MCE11.01C) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729914
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
97x58x190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
171

Описание товара Мышь Acer OMR503 светло-серый (ZL.MCE11.01C)

Acer OMR503 — это современная беспроводная мышь, которая обеспечит комфортную работу как в офисе, так и дома. Главная особенность модели — гибридное подключение: вы можете использовать как быстрый радиоканал через USB-ресивер 2.4 ГГц, так и Bluetooth 5.1 для подключения к ноутбукам и планшетам без занятого порта. Мышь оснащена точным оптическим сенсором INSTANT S201 с регулировкой разрешения от 800 до 3200 DPI, что позволяет легко подстроить скорость курсора под любые задачи. Эргономичный корпус (117 ? 70 ? 41 мм) удобно лежит в руке, а пять кнопок обеспечат базовую навигацию.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR503 светло-серый (ZL.MCE11.01C)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
97x58x190
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Acer OMR503 — это современная беспроводная мышь, которая обеспечит комфортную работу как в офисе, так и дома. Главная особенность модели — гибридное подключение: вы можете использовать как быстрый радиоканал через USB-ресивер 2.4 ГГц, так и Bluetooth 5.1 для подключения к ноутбукам и планшетам без занятого порта. Мышь оснащена точным оптическим сенсором INSTANT S201 с регулировкой разрешения от 800 до 3200 DPI, что позволяет легко подстроить скорость курсора под любые задачи. Эргономичный корпус (117 ? 70 ? 41 мм) удобно лежит в руке, а пять кнопок обеспечат базовую навигацию.


Теги товара: С bluetooth
Самовывоз
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Отзывы


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